蔡英文老師來上課：登革熱、開山里的英文這樣說

▲總統蔡英文指導國人登革熱的英文。(圖/蔡英文臉書)



記者陶本和/台北報導

全台民眾的手機於9日上午紛紛收到國家級警報,內容寫道「您所在區域(開山里)有本土登革熱疫情,請做好防蚊措施」,但開山里在哪裡,馬上引起議論。對此,總統蔡英文晚間在臉書指導國人登革熱與開山里的英文,分別為「Dengue fever」與「Kaishan Village」。

對於國家級警報,疾病管制署表示,這原是針對開山里疫情地區週邊半徑兩公里發佈疫情警示細胞簡訊,但因為系統設定問題誤讓警示簡訊發佈至全國,詳細情況還需再釐清。

針對誤發事件,以及各界突然對「開山里」到底在哪裡引起討論,蘇貞昌表示,在發送前疏忽檢查,讓全台各地的鄉親都收到這樣的訊息;不過,他也提醒全台灣民眾,要有居安思危的觀念,主動打掃居家週邊環境是好事。

此外,總統蔡英文也透過臉書,以英語教學的方式,來傳達一起防止登革熱的方式。她表示,今天疾管署不小心把發給台南市開山里的登革熱防疫訊息,擴大發送到全國,讓我們都短暫成為開山里的一份子,「除了請同仁檢討更正外,藉著這個機會,我來教大家幾句英文。」

蔡英文指出,登革熱的英文是「Dengue fever」,並造句「I’m not a resident of Kaishan Village, but as dengue fever has been reported there, I’d like to remind everyone to take note of your surroundings, get rid of standing water, and keep your living environment clean.」

中文翻譯意思是,雖然我不住在開山里,不過現在開山里出現登革熱疫情,我要提醒大家主動注意周遭環境,一起清除積水,維持整潔。蔡英文最後還補充,開山里的英文是「Kaishan Village」要大家記得。

▼總統蔡英文。(圖/翻攝自蔡英文臉書粉專)