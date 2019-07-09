「台灣總統」頭銜賀函惹風波　江聰淵：政治上過度解讀

▲▼宜蘭市公所惹風波的「台灣總統」頭銜賀函。（圖／宜蘭市長公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市公所將與美國馬里蘭州洛克維爾市締結姊妹市，但市公所公布的總統蔡英文給美方的賀函，頭銜是「台灣總統」President of Taiwan（R.O.C.），並有蔡總統簽名，引發去「中華民國」自我矮化風波；蔡英文愛將的宜蘭市長江聰淵說，賀函是市公所擬定的稿，給蔡總統簽名，責任他承擔。但他反質疑國民黨是中國國民黨？或是中華民國國民黨？締結姊妹市好事情，竟被扭曲。

宜蘭市長江聰淵13日將率員飛往美國訪問9天，先參訪紐約再到馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)，於17日與洛克維爾市簽約締結姐妹市。

而洛克維爾市給市公所邀請函上寫有「Taiwan（R.O.C.）」字眼，市公所印製總統英文的賀函，是根據洛克維爾市給台灣的稱呼，因而印上「台灣總統President of Taiwan（R.O.C.）」。

宜蘭市長江聰淵強調，這是尊重對方給台灣或是市公所的稱呼，最重要的是市公所自印的賀函中也沒有寫上「台灣國總統」，並沒有去中華民國，所以引起的爭議是政治上過度解讀。

而市公所的「台灣總統」頭銜賀函，是被國民黨文傳會副主委洪孟楷質疑民進黨是製造假新聞還是要把中華民國下架？根本是自我矮化。

宜蘭市公所指出，在洛克維爾市姐妹市的安排下，市長江聰淵將到國會山莊拜會，並進白宮會晤重量級參議員與相關官員，江聰淵將是台灣地方政府首長進白宮的第一人。