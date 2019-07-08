林志成「身體不好沒人會笑」狂勸退：你有漂亮老婆和小孩　館長一回萬網笑爛

▲林志成到館長林口健身房遞交挑戰書。（圖／林志成提供）

記者周亭瑋／綜合報導

前健美國手林志成不滿館長陳之漢「破壞兩岸和諧」，日前向他下戰帖，辣嗆要在18秒內把館長打趴，不過原本氣勢高昂的他，卻未能赴約開戰，事後林隔空喊話，「如果真的身體不好，你不要出來，也沒有人會去笑你啦」，一席話被網友虧，「嘴上功夫了得，約志成約不成。」

今年55歲的林志成為前健美國手，家中擺滿錦旗、獎盃，日前他見大陸拳擊冠軍練喻軒隔空約戰，被館長開天價拒絕，看不下去的他也跳出來下戰帖。起初，館長答應對決，沒想到被放鳥，氣得開直播坐地M字腿回嗆，並再度限期。

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▲館長等到深夜未見人影，氣得開直播。（圖／翻攝館長臉書）

而林志成被問到是否會赴約時，激動表示「你有事沒事打電話叫我去，我要怎麼去」，後又自信滿滿地嗆聲，館長現在的重量不是他的對手，約戰要來一場不戴手套的、空手的「這樣殺傷力才會強」、「18秒，我一定讓你倒下」，同時也笑虧，「我當紅的時候，你陳之漢還是小朋友！」

林志成在接受《三立新聞》採訪時笑稱，「高手對招，兩三下而已，很危險。你有年輕漂亮的老婆，好可愛的小孩子，我希望你（館長）如果真的身體不好，你不要出來，也沒有人會去笑你啦！」

▲林志成嗆18秒打趴館長。（圖／記者傅誠攝）

過程中，林志成也解釋，為何會說出18、19秒讓他倒下的話語，「因為館長已經生病了，我當然很不希望...勸你不要啦」、「打一拳就倒啦」、「我跟你講...1秒3、4拳啦，這一開始一打下去，頭破血流啦」。

事後，館長也在臉書做出回應，驚呼「我無言」。短短3個字狂吸3.6萬讚，與熱烈回應，網友們也不禁笑回「館長對不起，我代替雲林鄉親跟你道歉」、「有志者事竟成，約志成約不成」、「貼心的理由伯」。

▼網友們狂封「理由伯」。（圖／翻攝館長臉書）

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