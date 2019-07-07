基隆夜市吃海鮮「慘成盤子」！他怒：4菜噴掉2250元　老闆回應了

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前在臉書爆料，他與老婆到基隆夜市點了1盤檸檬蝦、1盤奶油蝦，1盤涼筍及4顆大蛤蜊，結果結帳時不但要價2250元，而且「蛤蜊都是沙，真的很難吃」，根本把他們當肥羊宰。對此，遭指控的業者出面表示，他們的海鮮新鮮高檔，本來就不是銅板價，而且都有標出價格、公開透明。

根據了解，原PO在臉書「爆怨公社」表示，自己日前逛基隆夜市時踩到雷店，他跟老婆2人在一間轉角攤子吃飯，共點了1份檸檬蝦、1份奶油蝦、1份涼筍和4顆大蛤蜊，結果結帳時餐點總共要價2250元，嚇得他直呼「長這麼大，沒在夜市吃過這麼貴的，當觀光客在宰嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲基隆夜市吃海鮮噴2250元，他怒：「蛤蜊一顆200都是沙。」。（圖／東森新聞）

原PO後來也留言透露，他點餐時知道蝦子一份要590元，但不知道蛤蜊一顆竟要200元，他們只吃4顆加起來就要800元，「重點是每一顆吃起來都像是在吃沙」，而且他走到其他攤子詢問，同樣的食物「4顆才350元唉」，後來也從同事口中得知這家店的負評不少，讓他相當無奈。

▲業者李小姐出面回應。（圖／東森新聞）

對此，遭指控的業者李小姐認為，店面都有標價沒有任何疑慮，「海鮮是一個比較高檔的東西，這東西就是要有一個鮮度，民眾才會接受吧」、「至於價錢，大家都有標價，不是說我說了就算，一份多少錢、大小隻、母蝦跟公蝦，我們都寫的很清楚。」

業者強調是食材問題才會這麼昂貴，並沒有想要宰觀光客的意思，更認為一些海鮮食材她賣的還比較便宜，而且「他們來這邊吃，當然有心理準備，因為海鮮本來就不是銅板生意」，有沒有價值也是個人的心態問題，有人會覺得食材份量才一點點，但也有人會覺得很有口福。

▲業者認為「他們來這邊吃，當然有心理準備，因為海鮮本來就不是銅板生意」。（圖／東森新聞）

其他網友看了紛紛留言說，「2250在我們這可以吃一桌海鮮了」、「這樣已經可以去吃高檔buffet了」、「貴就算了，重點不新鮮，某年我跟老公小叔去吃，三人狂拉」、「這家真的很愛強迫推銷」、「基隆人都知道，去廟口夜市只能吃小吃，海鮮類的千萬不要碰，除非口袋深，腸胃好。」

不過也有網友認為，「明明價錢都已經寫明了，有問題怎麼不現場反應」、「不管任何餐點都還是問清楚價錢再下手吧」、「餐點貴是貴了點，但是老闆有標價啊」、「人家有標價，只能說是願者上鉤了」、「問清楚，再去吃，夜市海鮮都一樣」、「吃海鮮真的要問價格。」