館長嗆「讓你斷腿滿臉血」！林志成黑歷史被挖出　雙斧頭砍司法院畫面曝

▲館長怒嗆龜孫子！「一定把你打滿臉血、斷腿」。（圖／翻攝館長臉書）

社會中心／綜合報導

雲林前健美國手林志成發出挑戰書，嗆聲「18秒內擊敗館長」，讓成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢氣炸，反嗆龜孫子、一定把他打到斷腿，結果都等不到人。館粉挖出林志成黑歷史，發現他20多年前不僅在《百戰百勝》中擔任魔王「阿諾」，2011年因多次被判刑，曾大鬧司法院，拿2把斧頭怒砍招牌。

林志成日前下出戰帖「18秒內打趴館長」，館長原本答應對決，連續2天限期開打，結果都等不到人，氣得開嗆「躲起來像龜孫子一樣，台灣沒有你這種國手，丟盡台灣人的臉」，還說要18秒站著不動讓他。林2 天都找藉口拒絕赴約，要求改地點、時間，並邀集各路好手一起在公開擂台開打，館長若贏了就真的是「武狀元」。

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▲林志成首先下挑戰書嗆聲「18秒打趴館長」。（圖／記者傅誠攝）



▲林志成曾是《百戰百勝》魔王「阿諾」，斧頭砍司法院黑歷史曝光。（圖／翻攝中天新聞）



林志成連連避戰，讓大批網友等得不耐煩，批評「嘴砲王」、「理由一堆」、「根本屁孩、真丟臉」、「俗辣一個，敢嗆不敢打」。有館粉挖出林志成的黑歷史，發現2011年他因不滿司法判決，直闖司法院大樓舉牌抗議，竟掏出預藏的2把斧頭，對著招牌一陣猛砍，直到劈了10幾刀才放下斧頭，被警方制伏，他直喊「我是感覺非常舒服，我認為我做對的事。」

事後，林志成被依損毀公物罪移送，諭令5萬元交保，交保當時他還鞠躬道歉，強調自己已經是第4次冤獄，之前健美協會理事長差點被擄走，他見義勇為、出手相救，沒想到換來3個月徒刑，加上之前多次被判刑，認為司法不公。

林志成多次當選健美國手，獲獎無數，警方追查這才發現，2002年也曾拿球棒搗毀主委辦公室，在新北市府廁所放鞭炮，後來甚至闖進市長辦公室砸電腦，理由是為了表達對國手選拔、獎金分配的不滿，吃上多起官司，長年進出法院。他認為自己長期受迫害，「一切都是恐龍法官造成」，才會出此下策。