肯德基炸雞日「9塊雞桶下殺309元」威爆　他曝密技再78折！網：都吃50155

▲響應國際炸雞日，台灣肯德基推出應景活動。（圖／肯德基提供）

記者黃君瀚／綜合報導

歡慶國際炸雞日，肯德基一連數天舉辦特惠活動，只要上傳與炸雞的合照，就有機會抽中免費炸雞兌換券，此外加入Line好友還能領取超殺的62折優惠券，9塊炸雞桶309元。消息一出令不少愛雞網友瘋狂，也有人大方分享結帳密技，可以再多22%優惠，省上加省！

7月6日是「國際炸雞日」，台灣肯德基推出2樣應景活動，一是在粉絲團舉辦傳照片抽獎，只要在7月8日前上傳吃肯德基炸雞的照片，就有機會抽中咔啦脆雞免費兌換券10張、肯德基優惠禮券500元，不同日的不同照片至多可參加3次。

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▲肯德基9塊雞桶超猛下殺（圖／翻攝PTT）

另一活動是Line好友專屬優惠券，從7月6日上午10點起，到7月9日晚間11點截止，9塊炸雞桶餐只要309元，少見的超猛下殺62折，優惠代碼為50214，適用於Line訂餐、門市或官網網路訂餐。

文章貼上網，不少愛炸雞成癡的網友直呼划算，「有便宜到」、「KFC炸雞唯一支持大腿，現炸的一級棒」、「用計算機算了下，309元9塊已經比拿坡里一年兩次的209元6塊便宜了。」另有專業網友分享更便宜的買法，7月15日前使用街口支付，帳戶付款享22%回饋，等於再打78折，換算下來一桶只要241元，若持有特定信用卡甚至可拿到23.5%回饋。

▲被網友封為「神券」的50155優惠代碼。（圖／翻攝官網）

不過，日前肯德基推出「神券」在網上大獲好評，5塊炸、烤任選雞桶搭配原味蛋塔一盒6個，再送1瓶1.25L瓶裝百事可樂只要269元，優惠代碼50155，不少網友天天報到，「中午馬上吃了50155」、「有了50155沒再吃過別家」、「50155好強喔」、「50155吃4次了超爽」、「50155肥宅一餐剛好」。

在台深耕超過20年的「拿坡里」雖然主要販售披薩，但店內炸雞被許多網友評比為「真正霸主」，於是業者經過1年籌備與測試，近日選在台北和桃園開出炸雞專門店，全是採用現點現炸，有2塊、6塊、9塊不同選項，等待時間約15分鐘，還增加時蔬跟薯條以及銀絲卷點心品項，滿足消費者不同需求。

▲賣披薩起家的拿坡里近期投入炸雞戰場 。（圖／資料照）