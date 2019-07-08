不滿館長直播罵　林志成嗆：18秒內要踩過陳之漢屍體

▲前健身國手林志成到館長林口健身房遞交挑戰書 。（圖／林志成提供，下同）

記者陳以昇／新北報導

前健美國手林志成不滿館長陳之漢「破壞兩岸和諧」，日前遞交挑戰書，邀約館長來一場格鬥賽，嗆聲要在18秒內把館長打趴，但早在4月時，林志成寫了2張大字報，上面細數館長的罪狀「發表破壞兩岸和諧等言論；粗俗言語教壞台灣年輕人」，並跑到健身房外拍照，揚言「要來踩過你（陳之漢）的屍體」。

自稱「前健美、健力、終極格鬥王國手兼台灣健美協會總教練」林志成認為館長陳之漢破壞兩岸和平，於是下挑戰書，要館長在8月18日與他在台北正式在擂台上一較高下，更嗆聲18秒內就打趴館長。

對此館長還開直播，在成吉思汗健身房林口旗艦店向林志成喊話，「我一整天沒訓練在等你來，等到半夜2點你還不來，電話也聯絡不上，不是要打嗎？」林志成不滿地說，當天他在教學生上課，怎麼接電話，陳之漢知道還故意說我不來，「我要辦一個正式的比賽，在比賽時打死他，我沒有罪，而不是去他的健身房打，如果把他打死我會有罪」

▼前健身國手林志成寫大字報細數館長罪狀，揚言要「踩過陳之漢屍體」 。（圖／林志成提供，下同）

林志成早在4月間，就曾寫著2張大字報，細數館長陳之漢罪狀，還親自到健身房林口旗艦店門口拍照，「陳之漢館長你一在挑釁中國大陸，破壞兩岸和諧，在網路公開場合直播，瘋狂囂張亂罵中國主席習近平：並常常在公開場合以粗俗言語教壞台灣年輕人與小孩，而政府坐視不理，把台灣臉丟盡到世界上」

林志成更進一步署名表示「本人林志成代表中國跟台灣及全世界華人，支持兩岸和平統一，對台灣人及下一代才有世界級未來發展，今天我就是專程要來踩過你（陳之漢）的屍體。2019年4月18日」