荷莫茲海峽封鎖後首例　南韓油輪「改走紅海」成功返航

▲船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從荷莫茲海峽遭到伊朗實際封鎖後，南韓一艘從沙烏地阿拉伯延布港載運原油的油輪，最近成功改道紅海並安全通過，成為該國在相關海域緊張情勢升溫後，首度以紅海航線完成原油運輸回國的案例。南韓政府對此強調，全程進行即時監控、確保航行安全。

根據《韓聯社》，南韓海洋水產部今（17）日指出，該艘油輪從沙烏地阿拉伯延布港（Yanbu）裝載原油後，原先受到荷莫茲海峽封鎖影響，改走具替代性質的紅海航線，並已安全通過相關高風險海域，正運往南韓國內。這也是在荷莫茲海峽受阻後，首次出現以紅海作為替代航道完成原油輸運的實際案例。

紅海航線長期被視為高風險海域，主因在於伊朗支持的葉門胡塞武裝活動頻繁，對商船航行安全構成威脅。報導指出，自從2023年10月以色列與哈瑪斯爆發衝突以後，該區域已累計發生多達79起船舶遭攻擊事件，因此各國多半對該航道採取審慎甚至避免通行的策略。

南韓海洋水產部表示，該艘油輪在航行紅海期間，全程由當局進行24小時的即時監控，包括提供航行安全資訊、建立與船舶及航運公司之間的即時聯繫管道，以確保船員與船舶安全。相關單位強調，南韓政府持續與產業部門協調合作，針對中東局勢變化調整原油運輸策略。

據悉，南韓政府先前已在第14次國務會議暨第4次緊急經濟檢討會議中，討論透過紅海作為荷莫茲海峽替代航線的可行性，並建立在監控安全前提下維持原油供應的機制。南韓海洋水產部指出，此次成功通行被視為在中東戰事與能源供應不確定性升高背景下，政府應對措施實際落地的成果。

南韓海洋水產部長黃鐘宇表示，未來將持續在確保船舶與船員安全的前提下，與相關部會及產業界合作，確保南韓在中東地區的原油運輸能穩定進行，不因地緣政治風險而中斷供應鏈。