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遊迪士尼掉水瓶！園方諾「找到會寄回台」　她苦等一月沒消息...放棄後結局暖爆

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▲▼東京迪士尼樂園，東京迪士尼35週年。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張嘉晏／綜合報導

在國外旅遊如果不慎遺失重要物品，因為語言不太通的關係，要找回來的可能性也隨之降低。不過這位女網友卻超幸運，她表示自己上個月到東京迪士尼玩，不小心丟失了水瓶，工作人員雖表示找到會幫忙寄回台，但回家後卻苦無消息，讓她逐漸放棄。不過最後的結局卻暖炸，讓網友們都大讚「門票貴得很值得」。

「東京迪士尼真的很不錯！」一名女網友在Dcard上分享到迪士尼樂園遊玩的感動經驗，她表示6月初時，她和友人到日本玩7天6夜，其中一天就到了迪士尼陸地樂園。她表示，由於玩某些設施時有被要求把隨身物品放在腳下，所以後續每個設施她都這麼做。

請繼續往下閱讀...

原PO表示玩到「幽靈公館」時，一開始的路線都是順順地走，但途中某個瞬間椅子轉了一圈，她就聽到「空」的一聲，原以為只是軌道的聲響而不以為意，沒想到離開時才發現，袋子裡的保溫瓶和茶都不翼而飛，只剩下袋子本身以及導覽手冊。原PO到出口告知工作人員東西掉了，對方也友善要她晚一點去失物招領處問看看。

▲▼東京迪士尼快速通關券。（圖／記者陳詩璧攝）

▲遊樂設施排隊的人太多，原PO不認為東西可以找回來。（圖／記者陳詩璧攝）

「其實我心裡大概知道應該很難找得回來，幽靈公館那麼多人在排，怎麼可能會特地停下來找我的保溫瓶呢？」她隨後抱著一絲希望到失物招領處詢問，不過卻沒有好消息。接著她便給工作人員看類似瓶身的照片，填了單子後，對方表示如果有找到，會幫忙寄回台灣，也會用電話通知。

原PO表示，自己因為體質的關係不太能喝冷水，但也沒辦法；不過更讓她難過的是，這個保溫瓶其實是朋友送她的生日禮物，而且使用不到一年。失主回到台灣後，久久都沒有收到消息，心裡已經呈現放棄狀態，「就只能對朋友感到抱歉，我真的是蠻喜歡那個保溫瓶......。」

沒想到昨日她竟然意外接到好消息，「它竟然被寄來我家了！」只見保溫瓶被包得好好的寄回台灣，原PO也大讚不僅字跡很工整，連包裝紙都有香香的味道，而且園方也完全沒有提到運費的事，讓她超級感動。

▲▼ 女網友在東京迪士尼遺失水瓶 。（圖／原PO授權引用）

▲▼一個月後找回來了！（圖／原PO授權引用）

▲▼ 女網友在東京迪士尼遺失水瓶 。（圖／原PO授權引用）

故事一出，許多網友也紛紛分享類似經驗，大讚迪士尼真的很用心對待客人，是個夢想成真的地方，「不是寵壞客人，而是真正在乎客人」、「真的會寄回來，我有弄丟手機，一個禮拜後寄到家了」、「所以門票才會那麼貴XD」、「我之前在迪士尼的某個設施掉了雨傘，已經走遠後，工作人員還追上來把雨傘拿給我」、「在日本真的不用怕東西不見欸」。

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關鍵字：迪士尼樂園,東京,失物招領,Dcard

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