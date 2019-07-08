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閨蜜激推保健品！人妻被便秘煩炸...乖乖吃3年「大腸爬滿豹紋斑」嚇傻

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▲閨蜜激推保健品...能排毒養顏！人妻乖乖吃3年「大腸爬滿豹紋班」嚇傻。（圖／翻攝自「胃腸病科普」微博）

▲雖然模樣驚悚，不過及時停用瀉藥並治療，是可以治癒的。（圖／翻攝自「胃腸病科普」微博）

網搜小組／綜合報導

許多飽受便祕之苦的男女，除了到醫院求診外，也喜歡嘗試坊間通腸、助排便的商品。大陸31歲的人妻曉麗，在產後便秘情況更加嚴重，於是在閨蜜的推薦下，服用一款聲稱能排毒養顏的保健食品，而且一吃就是3年，怎料情況比以往更糟，結腸甚至出現大範圍發黑，黑色素宛如「豹紋斑」，模樣十分駭人。

據《每日頭條》報導，曉麗未婚前就有便秘的毛病，結果產後更嚴重了，有時甚至一星期才解便，於是到附近醫院做檢查，當時醫生診斷是「功能性便秘」，並建議她多喝水、多運動，從改善生活習慣做起，當然必要時也能服用瀉藥。

▲閨蜜激推保健品...能排毒養顏！人妻乖乖吃3年「大腸爬滿豹紋班」嚇傻。（圖／翻攝自「胃腸病科普」微博）

▲曉麗3年前腸鏡報告。（圖／翻攝自「胃腸病科普」微博）

曉麗的閨蜜得知後，向她推銷了一款保健品，聲稱能排毒養顏、排宿便、治療各種便秘；那時，由於嚴重的便秘問題，加上她一心想減肥，回到產前的身材，於是毫不猶豫地購買，並開始長期服用。

起初，曉麗明顯感受到效用，覺得大便真的變通順了，沒想到幾個月後效果越來越差，所以她加大劑量，甚至另外嘗試了幾種通便產品，「原來2-3天還能有些便意，可現在停藥時5-6天才能有些排便，便意也越來越弱。」

就這樣拖了3年，曉麗情況越來越糟，還伴有食慾差、腹脹腹痛、長痘痘等問題，於是害怕的她前陣子終於想開，再次到醫院求診，結果腸鏡一照，她的結腸已大範圍發黑，結腸黏膜上還有條紋狀及斑片狀的黑色素，看起來超驚悚，同時也被確診為「結腸黑變病」，也就是我們所說的「黑腸症」。

▲閨蜜激推保健品...能排毒養顏！人妻乖乖吃3年「大腸爬滿豹紋班」嚇傻。（圖／翻攝自「胃腸病科普」微博）

▲左為正常狀態，右為黑腸症。（圖／翻攝自「胃腸病科普」微博）

「黑腸症」是黑色素沉澱所導致的非炎症性的腸道疾病，指得是結腸黏膜出現多量吞噬有脂褐素樣物質的巨噬細胞，使黏膜色素出現沉著的病變。

院方指出，黑腸症無特異性症狀和體徵，主要有腹脹、便秘及排便困難，少數患者會出現下腹部隱痛及食慾欠佳等情況，不過這是一種可逆的良性病變，只要及時停用瀉藥，經有效調理，便秘症狀改善，黏膜上的色素則會逐漸被消化、分解，但若放任它惡化，可能導致腸道增生息肉、腺瘤、結腸潰瘍，更有癌變的機會。

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關鍵字：黑腸症,豹紋斑,保健品,結腸黑變病,便祕,排毒,解便,腸鏡

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