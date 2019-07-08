1分鐘「炮仔聲」！館長、詹江村大和解　洗門風鞭炮變「慶祝當好朋友」

地方中心／桃園報導

「館長」陳之漢日前和桃園市議員詹江村因為統獨議題在網路上交戰，而館長即將在桃園市中壢區開幕的健身房，剛好就開在詹江村的寵物店旁。詹江村昨日特別開直播介紹時，卻被網友誤傳要利用職權「查館長水表」，讓兩人再度隔空互嗆。而館長事後也發現一切只是謠言，對於自己沒有查證感到抱歉，登門向詹江村道歉，兩人稍早也在詹江村服務處前放鞭炮，慶祝兩人不打不相識變朋友。

▲館長親自登門道歉。（圖／翻攝自詹江村專頁）

對此，詹江村8日也在臉書上表示，館長已經允諾在下午2、3點之時親自登門道歉，「道歉可以，我會準備一串鞭炮，希望館長能夠幫我放鞭炮洗門風。」而稍早館長親自登門道歉後，兩人不打不相識變成朋友，而詹江村也說：「放這個鞭炮可以換個說法，不要說洗門風，就當慶祝我們變成朋友。」

過程中館長向詹江村鞠躬道歉並表示，「今天特地來跟詹議員道歉，再一次跟議員道歉」兩人把話說開之後，就在門口放了1分多鐘的鞭炮

整起事件起因是因為，詹江村8日在臉書開直播，提到館長的新健身房就開在自己店面的旁邊，甚至把自家宣傳單放在店裡的櫃台，自己見狀沒有怎麼樣，還大方把傳單發給客人；他也說，館長健身房沒有設置停車場，願意出借旁邊的大型停車場給館長。館長事後也表示自己是受到網友誤導，經過查證發現詹江村的確沒有說過此事，知道詹江村也是好意，對於自己沒有求證感到抱歉，願意當面道歉說清楚。