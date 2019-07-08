真想打趴館長？林志成「悄悄北上」：有金主出3000萬辦比賽

▲林志成向館長發出挑戰，嗆聲「18秒把你打趴」。（圖／記者傅誠攝、翻攝自飆捍）



記者鄒鎮宇／綜合報導

曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸的55歲前健美國手林志成，日前開嗆館長陳之漢「18秒把你打趴」，但被約戰的他卻未能出戰，引起網友熱烈討論。林志成也透露，他人已北上找到金主舉辦比賽，目前獎金高達100萬美金（約3117萬元新台幣）。

林志成日前看到大陸拳擊冠軍練喻軒約戰館長，不滿對方刻意開出天價才應戰，氣得跳出來下戰帖，以不滿館長「破壞兩岸和諧」為由，狂嗆要在18秒內將對方打趴。豈料，館長立刻透過臉書發文約好時間地點，等到凌晨2點卻不見人影及回應，氣得開直播嗆聲。

請繼續往下閱讀...

▲林志成表示，已找到金主出3000多萬元舉辦比賽。（圖／林志成提供）



林志成接受《三立新聞》採訪表示，他8日已北上聯繫金主，將要申請世界終極格鬥王（武狀元）盃，預計除了大會本身的100萬元獎金之外，還有金主贊助的100萬元美金，希望可以藉此吸引兩岸三地的格鬥好手一起來參加，至於比賽的日期還有待申請過後才會得知。

報導指出，林志成不滿館長已久，還分享今年4月寫給對方的信件；內容提及，館長不斷破壞兩岸和諧，且常在公開場合以粗俗的言論教壞台灣年輕人及小孩，倘若政府坐視不理，那他將出面，「今天我就是專程要來踩過你的屍體」。