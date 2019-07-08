誤以為詹江村濫用職權「查消防設施」　館長今下午將登門道歉

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網搜小組／綜合報導

「館長」陳之漢日前和桃園市議員詹江村因為統獨議題在網路上交戰，而館長即將在桃園市中壢區開幕的健身房，剛好就開在詹江村的寵物店旁。詹江村昨日特別開直播介紹時，卻被網友誤傳要利用職權「查館長水表」，讓兩人再度隔空互嗆。而館長事後也發現一切只是謠言，對於自己沒有查證感到抱歉，今日也會登門向詹江村道歉。

昨日詹江村在臉書開直播，提到館長的新健身房就開在自己店面的旁邊，還表示對方沒有搞清楚狀況，把自家宣傳單放在店裡的櫃台，不過他也大方幫忙發給客人；他接著還表示，館長健身房並沒有設置停車場，自己也願意出借旁邊的大型停車場給對方。

詹江村接著還說，自己做生意不管是抽風設備還是發電設施，各種消防設施都沒有偷工減料；他還表示，館長地下室有沒有合法自己是不知道，也不想多去探究，沒想到卻被網友理解成「要用議員職權去查水表。」

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館長聽聞之後氣得在直播中開嗆，還指稱詹江村靠貪汙當選、拿錢辦事等，不過一席話讓詹江村怒表示這是對他人格的汙衊，自己從沒說過要去檢查健身房的消防設備，要求館長道歉。

館長事後也表示自己是受到網友誤導，經過查證發現詹江村的確沒有說過此事，知道詹江村也是好意，對於自己沒有求證感到抱歉，願意當面道歉說清楚。他隨後也已在詹的直播聊天室留言致歉，不過卻沒有得到回覆。

▲詹江村透露館長下午會登門道歉。（圖／翻攝自詹江村臉書）

詹江村今日也在臉書上表示，館長已經允諾在下午2、3點之時親自登門道歉，「道歉可以，我會準備一串鞭炮，希望館長能夠幫我放鞭炮洗門風。」

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