基隆夜市吃海鮮噴2250元！他怒：蛤蜊一顆200都是沙　在地人曝潛規則

▲ 基隆夜市吃海鮮海噴2250元 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

遇到沒有標價的商品還是先問問比較保險，以免事後吃完才後悔。一名男網友日前到基隆夜市點了海鮮吃，他表示蛤蜊不僅都是沙，價錢也超不可愛，兩人吃4道菜竟要價2250元，根本宰觀光客。對此網友們持不同看法，有人認為這家店一直都惡名昭彰，但也有人說到夜市吃海鮮本就是件不明智的選擇。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中抱怨自己在夜市踩到雷，他表示自己日前和老婆到轉角一間攤子吃飯，兩人共點了1份檸檬蝦、1份奶油蝦、1份涼筍和4顆大蛤蜊，沒想到結帳時卻讓他們嚇到，原來這些餐點總共要價2250元，讓他大呼「長這麼大沒在夜市吃過這麼貴的，當觀光客在宰嗎？」

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原PO事後表示，他知道蝦子一份要590元，但是蛤蜊一顆竟要200元，4顆加起來就800元了，重點是每一顆吃起來都像是在吃沙，後來才從同事口中得知這家店的負評不少，「真的很難吃啊！」

▲ 基隆廟口夜市 。（圖／本報資料照）

部分網友們看完也都直呼誇張，還有人曝光自身的慘痛經歷，「2250在我們這可以吃一桌海鮮了」、「這樣已經可以去吃高檔buffet了」、「貴就算了，重點不新鮮，某年我跟老公小叔去吃，三人狂拉」、「這家真的很愛強迫推銷」、「上次去問鳳螺，聽到價錢根本沒辦法接受，就沒買了」、「基隆人都知道，去廟口夜市只能吃小吃，海鮮類的千萬不要碰，除非口袋深，腸胃好」。

不過也有人認為明明價錢都已經寫明了，原PO實在沒必要上來發文抱怨，建議以後不管任何餐點都還是問清楚價錢再下手，「是貴了，但老闆有標價」、「人家有標價願者上鉤」、「問清楚，再去吃，夜市海鮮都一樣」。

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