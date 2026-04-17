交通安全從小扎根　台中市府結合國際IP彩繪校園出新招

▲▼台中市政府交通局長葉昭甫（左5）結合國際IP，開心和學生彩繪校園。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府交通局與教育局今（17）日攜手停車場業者辦理「城市新體驗‧安全遊台中」創意校園彩繪活動，結合深受大小朋友喜愛的國際IP，將校園化身為充滿創意的「交通畫布」，引導學童透過繪畫表達對交通安全與城市樣貌的想像，讓交通教育從課本走入生活，以更有趣、有感的方式向下扎根。

交通局長葉昭甫表示，透過此次彩繪活動，讓學生在創作過程中學習安全過馬路、遵守號誌及禮讓行人等觀念，並透過跨局處合作將交通教育融入校園，不僅提升學童對交通安全的認識，也培養觀察與表達能力。

教育局補充，此次活動由力行國小與雙十國中學生共同參與，透過互動式彩繪，鼓勵學童將所學帶回家庭，成為「交通安全小小宣導員」，學生創作內容豐富，包含行人穿越斑馬線、車輛停讓行人，以及捷運、公車與YouBike串聯的公共運輸場景，展現孩子對城市交通的觀察與期待。

葉局長補充，今年交通局特別攜手Peanuts（花生漫畫）團隊，導入史努比形象於人行號誌燈及多元交通場域，透過可愛角色提升辨識度與親和力，讓民眾在日常生活中自然關注交通安全議題。未來也將於Facebook粉絲專頁推出「城市交通尋找史努比」互動抽獎活動，邀請民眾走入城市、尋找史努比蹤跡，透過社群串聯擴大宣導效果。