蔡英文出訪過境美國　郭台銘送國旗帽：敢戴著去見僑胞嗎？

記者楊蕓／台北報導

不滿公投法修法，國民黨7日舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人同台高呼「2020下架蔡英文」。鴻海集團創辦人郭台銘致詞時，特別拿出一頂國旗帽說，下週總統蔡英文就要出訪友邦過境美國，他要將這頂帽子送給蔡英文，並質問蔡英文「敢戴著國旗帽去見僑胞嗎？」

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘致詞時表示，民進黨號稱是民主進步黨，卻打著民主進步知名，在做民主的獨裁，應該要改名叫「民主退步黨」。他說，國民黨唯一的目標就是2020勝選，最近看到民進黨主席卓榮泰去美國，沒有看到任何一個僑胞帶著國旗去接機，「整場只看得到民進黨黨旗、台灣獨立旗、美國國旗，就是沒有一面國中華民國國旗。」

郭台銘接著高舉一頂國旗帽並說，蔡英文下週就要去美國，過去我帶著國旗進入白宮，蔡英文不但沒有進白宮，我也不寄望她能進白宮，但我做了一頂國旗帽要送給蔡英文，「她是中華民國總統，帶著中華民國到美國去，如果蔡總統有種，就戴著這頂國旗帽去見我們的僑胞，如果不敢戴就讓她下台。」

郭台銘高喊，我們再也忍受不下去了，我們無法忍受蔡英文的所做所為，都是為了一己之私，為了自己的利益，「所以，讓蔡英文下台是我們唯一的目標，我們要團結、團結再團結。」