韓國瑜向綠軍喊話：支持蔡英文這3年　日子有過得更好嗎？

記者徐政璿／台北報導

國民黨7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人一同到場共襄盛舉。國民黨初選參選人韓國瑜在上台致詞時，台下支持者歡呼近1分鐘；他隨後致詞表示，他今天不跟藍軍講話，他要向綠軍和中間選民喊話，3年前支持蔡英文選總統，「這3年來你日子有過得好嗎？」

韓國瑜表示，他接觸到太多朋友，士農工商各行各業，都是共同憂鬱，下一代怎麼辦，4、50歲的人為何會有這憂心，因為上一代看過台灣曾經的榮景，當時台灣錢淹腳目，現在非常害怕；因此，他跟現場藍軍朋友報告，他今天不跟藍軍講話，他要向綠軍和中間選民喊話，3年前支持蔡英文選總統，這「3年來你日子有過得好嗎？」

韓國瑜說，蔡英文得到選票，為什麼不幫台灣人民好好過日子，拼經濟，辦好教育，開創整個台灣的未來，「把我禿頭打破都想不透？」老百性這麼苦，蔡英文不檢討，不用心，選舉一到搞台灣緊張，鬥爭國民黨，連最清廉的黃煌雄都辭掉促轉會的職務了。

韓國瑜說，他要請問台灣民主政治和去何從，聰明的台灣人，要搞清楚，現在的環境是多麽辛苦；要認清楚台灣右腳是民主，左腳是自由；蔡英文執政3年不用心，選舉到了搞衝突，台灣主權要被出賣，到底誰出賣台灣主權，2300萬台灣人會去愛菲律賓不愛台灣嗎，民進黨選舉到了不抹黑不會選了，不知道該怎麼選；最後，他高喊「2020年下架蔡英文政府！」

▼國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）



