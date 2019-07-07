韓流版「威利在哪裡」　1張空拍圖驚見韓粉人潮多密集

▲空拍照拍下滿滿韓粉，彷彿在玩韓流版的「威利在哪裡」。（圖左／翻攝自韓粉line群組／圖右／翻攝自《Where`s Wally?》推特）

記者李唯甄／高雄報導

「76高雄觀光日」號召民眾到高雄旅遊，吸引大批韓粉湧進港都朝聖，高市觀光局也推出「市府網紅出沒地圖」，讓民眾到處「捕捉」高雄各局處首長，而最大咖「神秘嘉賓」高雄市長韓國瑜，也在6日傍晚現身六合夜市，韓粉看到韓國瑜紛紛一湧而上、一張空拍圖讓你看到場面有多壯觀。

透過空拍畫面可以看到，六合夜市入口處全都被韓粉擠爆，無數顆人頭竄動、加上人手一支小國旗、還有好幾支巨大的「韓家軍」旗幟，讓整條街道都被染成「紅潮」；韓粉們打趣留言「猜猜市長在哪？」，彷彿在玩韓流版的「威利在哪裡？」。

▲六合夜市入口被滿滿韓粉擠爆。（圖／記者李唯甄攝）

仔細看照片中間下方，許多韓粉拉長了手、不斷往中心點碰，再順著手的方向看去、就能找到韓國瑜；而當天原本行程安排韓國瑜要到六合夜市逛逛，但因為人潮實在太嚇人，韓國瑜「就像是大進場」、根本寸步難行，最後索性請機要秘書將他抬起，和韓粉們打招呼之後隨即折返離開。

▲答案揭曉，你找到韓國瑜了嗎？（圖／翻攝自韓粉line群組）