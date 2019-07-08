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總統府前飆汗等30分鐘　郭台銘：蔡英文連收國旗帽的勇氣都沒有

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記者趙蔡州／綜合報導

前鴻海董事長郭台銘7日下午參加「反鐵籠公投凱道大會師」活動，活動結束後他拿出特製的「粉紅色國旗帽」，親自前往總統府要送給總統蔡英文，但他站在拒馬前半小時都未獲總統府回應。對此，郭台銘7日晚間就在臉書發文，直言「蔡英文連收國旗帽的勇氣都沒有，還能指望她什麼？」

郭台銘7日晚間9點許在臉書發文說，民進黨主席卓榮泰最近到美國去，接機僑胞中沒有人手持一面中華民國國旗，現在蔡總統又要出訪加勒比海友邦，中途會過境美國。可想而知蔡總統將再度大吹美台關係又有重大突破，但連中華民國國旗都不敢拿的總統，能期待有怎樣的外交進展。

▲▼國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府前飆汗傻等30分鐘，郭台銘：「蔡英文連收國旗帽的勇氣都沒有。」（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘表示，「莫忘蔡總統『三年斷五國』的外交重大突破，已充分展現她的斷交能力」，他今年5月戴中華民國的國旗帽，走進白宮見到川普總統，展現中華民國最強外掛的實力。

「我希望蔡總統在代表中華民國出訪時，可以戴著國旗帽，就算進不了白宮，也可以讓我們的僑胞見到國旗，知道她是真正代表並認同「中華民國」的總統，所以我也想送她一頂。」

▲▼國旗帽特寫。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘表示「諾大的總統府連派一個收帽子的人也不敢。」（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘直言「可惜的是，蔡總統連收國旗帽的勇氣都沒有，我在總統府外等了許久，諾大的總統府連派一個收帽子的人也不敢，媒體已經報導，總統府也近在咫尺」、「請問蔡總統在怕什麼，還是要戴上國旗帽讓妳很為難，如果蔡總統連收下國旗帽的勇氣都沒有，人民還能指望她什麼？」

郭台銘認為，由此可知，蔡政府和民進黨借中華民國的殼「在台上市」後，「現在居然連揮國旗虛應故事也不願意，實在是令人搖頭」、「我一定會帶領大家下架執政不力的蔡英文與民進黨政府，讓中華民國贏」，請選民們相信他、支持他，「台灣一定贏。」

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關鍵字：蔡英文,民進黨,郭台銘,國旗帽,國民黨

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