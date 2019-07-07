影／「拒絕綠色恐怖」　朱立倫：715後只有一個目標！台灣贏！

記者黃巈禾／台北報導

立法院三讀通過修正「公投法」，將公投與大選脫鉤。國民黨質疑是鐵籠公投，7日下午號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議，值得注意的是，5位總統初選參選人皆會到場共襄盛舉。國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫表示，這是一場拒絕綠色恐怖的大會，總統蔡英文要下台，國民黨總統初選15日出爐後，只有一個目標，就是台灣要贏、中華民國要贏。

朱立倫表示，「網路上有人要嘲笑我們，今天千萬不要變成一場老藍男取暖大會」，他想告訴他們，請放心，絕對不會，因為這是一場拒絕綠色恐怖的大會，是要違反民主的蔡英文下台大會，民進黨這幾天要用國家安全做理由，想要打壓不同的聲音，要來嗆反對的力量，未來連賣農產品還要分顏色，這是標準的綠色恐怖，「我們共同拒絕綠色恐怖，好不好？」

▲朱立倫出席國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫指出，台灣最重要的價值就是民主的價值、民主自由，不同的聲音，要彼此包容，這才是民主，如今民進黨竟然用國家安全為理由，要來對付在野黨，「去年公投的結果，民進黨不滿意就要沒收公投，真正的霸凌我們，我們一定要讓民進黨下台，好不好？」

朱立倫強調，現在國民黨在進行黨內初選，「我們看到我們像嘉年華會一樣，大家可以力挺朱立倫，也可以支持郭台銘，也可以支持韓國瑜，也可以支持不同的黨內的同志，因為我們都是隊友，我們都是團隊的一份子，我們絕對不是對手，我們是隊友」

朱立倫高喊，15日以後國民黨只有一條心，就是團結在一起，「沒有一個人可以違紀競選，可以背叛黨的民主，大家說對不對？要全力團結在一起，好不好？」

朱立倫提到，這段時間他走遍台灣南北，感謝台灣人民給他滿滿的力量，他會一路走來堅持原則，用最好政見成為最好選擇，台灣民主要靠大家一起來努力，而15日之後只有一個目標，台灣贏、中華民國贏，在他之後還有4位參選人要上台說話，每一位都要給他熱烈的掌聲，他們都是自己的隊友。

▲國民黨參選人、吳敦義、馬英九上台。（圖／記者湯興漢攝）

朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、台大政治系教授張亞中、國民黨主席吳敦義和前總統馬英九罕見同台，共同在台上手牽手喊出「重返執政，撥亂反正」、「民主已死，還我公投」的口號。

根據抽籤結果，上台發言順序為朱立倫、周錫瑋、郭台銘、韓國瑜與張亞中，此外，吳敦義和馬英九也會出席。根據國民黨規劃，這次活動的5位主持人，分別是桃園市議員萬美玲、魯明哲、國民黨文傳會副主委歐陽龍、實踐大學講座教授江岷欽與資深媒體人鄭麗文。

至於流程部分，活動於14時開始，14:30–15:00暖場表演，15:00–15:30八大社團開講，15:30–1540由彰化以北10縣市議長與代表站出來演講，15:40–15:50由立法院黨團三長發聲，15:50–15:57啦啦隊表演，15:57–16:57五位初選候選人同台，最後馬英九和吳敦義壓軸登場。

▼國民黨七七凱道大會師。（圖／記者湯興漢攝）



