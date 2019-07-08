教戰直播破3萬人！韓粉接電話愣3秒　一聽本人驚喊「唯一支持韓國瑜」

▲韓國瑜教戰直播飆破3萬人，現場打電話給韓粉進行模擬民調。（圖／翻攝自臉書直播，下同）

記者柯沛辰／台北報導

國民黨總統初選民調電話訪問8日登場，高雄市長韓國瑜7日晚間特別與黨內立委許淑華合體開直播，隨機打電話給粉絲，進行電話民調教學，教大家如何正確回答民調。期間，2人還打給藝人沈玉琳、歌手葉啟田、資深媒體人黃暐瀚及前立委孫大千，線上觀看人數飆破3萬。

直播一開始，許淑華就先打電話給沈玉琳，出題問對方「知不知道明天是什麼日子？」沈玉琳不改搞笑風格，一秒回答「明天是禮拜一！」笑翻直播網友，但他隨後也補充「國民黨總統民調初選的日子，我當然知道阿！」

許淑樺再出題，「那明天幾點你知道嗎？」沈玉琳則回覆，他人正在坐高鐵，「幾點到幾點我倒不知道」。許淑華隨即提醒，民調是7月8日到14日，晚上6點到10點，為期一周，拜託拜託。沈玉琳笑笑說好，也鼓勵「韓市長加油」，氣氛相當歡樂。

▲沈玉琳妙答「明天是禮拜一呀」，笑翻韓、許2人。

隨後，韓國瑜重申三場國政發表會政見，首先提出的是「翻轉貧富、平衡南北」。他指出，台灣最有錢跟最貧窮的人財富相差105倍，這是很危險的數字，M型社會，其次就是南臺灣地理位置好、人民勤勞，但相同環境下付出一樣勞力，南北薪資差距1萬元，呈現低薪，應該南北一起發展，連同帶動中台灣。

第二個部分則是「結合外交力挺中小企業」，因為中小企業有苦難言，近98％創業白手起家，非常勤勞非常認真，過程戰戰兢兢，但85%沒有獨立接單能力，適逢中美貿易戰背景，加上蔡英文執政3年來一個關稅協議都沒簽定，讓中小企業雪上加霜，撐不下去大多是周轉不靈。

韓國瑜認為，如果政府願意挺銀行，銀行就會挺中小企業，企業就會挺勞工，台灣就會更好，「政府應該幫助金融界，讓金融界有膽子去挺中小企業，否則中小企業大量倒閉，台灣不堪設想。」

▲教戰直播中，韓國瑜重申政見。

韓國瑜指出，台灣30、40年前全民拚經濟，家庭代工興盛，那段時間物質上雖然辛苦，但全台民眾一條心，心中有嚮往有憧憬。他提出「庶民經濟」並非是要百姓重回手工業，而是認為各行各業有運輸、服務、餐飲或商家等，政府不該只把焦點放在高科技產業。

第三個部分是毒品及台灣教育問題，因為近年來教改斷送優秀技職人才，在緝毒、國際教育及中英文雙語教育上也非常失敗，現今的台灣已經無法跟馬來西亞、新加坡或香港比擬。要培養國際競爭力，下一代除了雙語基礎，還必須了解到AI時代已經來臨。

反毒部分，是有鑑現今毒品多樣性高，有多達325種毒品流竄，各種形式都有，由城市向鄉村擴散，全台灣必須共同面對，否則年齡一直下降，青少年受戕害，動搖國本，尤其現在正值暑假期間。

▲國民黨2020初選候選人，郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

許淑華說，為了因應接下來一周的國民黨電話民調，她將假扮民調公司打電話給粉絲，以模擬電話民調過程，教大家如何回答作為「有效樣本」。隨後2人翻了翻通訊資料，打給高雄市一名孫姓民眾，但孫先生聽到韓國瑜的聲音，起初可能以為是電話錄音，愣了好幾秒，直到許淑華多次提醒才回過神來，發現真的是韓國瑜本人，表示願回答問題。

許淑華立刻模擬民調問題，先後提問「戶籍20歲以上成年人有幾位」、「設籍在哪個縣市」、「年齡及學歷程度」、「國民黨5位有意參選的候選人，張亞中、周錫瑋、朱立倫、郭台銘、韓國瑜，會支持誰」、「無黨籍柯文哲、民進黨蔡英文、國民黨朱立倫參選總統，會投給誰」等5個問題。孫先生回答完基本問題後，在後2題堅定回答「唯一支持韓國瑜」。

許淑華提醒，電話民調可能不是訪問接電話的人，而是詢問戶籍中有幾名20歲以上男女後，隨機抽人接電話來問。如果家中有非常多人，被抽到者又不在，這次訪問樣本就會作廢，反之若家中只有自己20歲以上，當然可以作為唯一抽樣者。

▲許淑華邀葉啟田現場來一段《愛拼才會贏》。（圖／翻攝自臉書直播）

許淑華說，受訪者必須先回答戶籍地、年齡及學歷程度等問題，直到聽到後續人名選項才能回答「唯一支持韓國瑜」，否則樣本也會作廢，不算有效樣本，希望8日到14日晚間6點以後全家盡量在家接電話。

解說完後，許淑華又接連打給韓粉、寶島歌王葉啟田、媒體人黃暐瀚及前立委孫大千。葉啟田回答完基本問題後，也喊出「支持韓國瑜」，還應許淑華之邀，現場唱了一段《愛拼才會贏》。

黃暐瀚接起電話後，則是現場提醒大家接電話一定要回答戶籍等基本資料，不能拒答或回答其他答案，否則電話會直接掛掉，因為民調公司有分甲乙券，提問的問題會有不同順序，但規劃是每天抽問450份，為期一周，有效份數3000份，不會提早結束。

前立委孫大千接到電話，也跟觀看直播的韓粉們喊話，「終於撐到了最關鍵的時刻，希望大家一定要守在家裡，要有耐心跟信心，來迎接下禮拜的挑戰，大家加油。」