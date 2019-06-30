影／國中0朋友！黝黑眼鏡妹「神反差」強勢逆轉　7千網傻住：超猛潛力股阿

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都曾經歷又醜又矬的黑暗時期，但可別小看這些績優股了，也許短短幾年時間，他們就會醜小鴨變天鵝，逆轉成外型亮眼的一枚正妹呢！Lin Claire就分享國中時期和現在的照片，超大反差驚呆大票網友，不禁直呼「好猛...同學會一堆倒追吧」、「女人真是可怕的生物」。

▲上大學後，Lin Claire開始打扮自己。（圖／Lin Claire授權提供）

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Lin Claire日前分享國中畢旅的照片，只見那時期的她皮膚黝黑、長相平凡，頭髮也沒梳理，還戴著一副矬矬的眼鏡，她透露，國中時自己很邊緣、沒朋友，不過現在回想起來，她能高EQ的看待這些過往，同時也不禁自嘲，「我真心覺得以前沒有人要跟我當朋友是對的」。

Lin Claire向《ETtoday新聞雲》記者提到，高中的時候，本來也沒打算做什麼改變，包括染燙頭髮，結果進到大學後就什麼都嘗試了，「上了大學看到不同的人事物，加上我只有讀1年，大部分都在工作，所以漸漸學著怎麼打扮自己，化妝都是看一些美妝教學或圖片，自己慢慢學會的」。

▲她自嘲，以前真的沒朋友。（圖／Lin Claire授權提供）

她也透露，自從外型改變之後，異性緣真的變好了，有時候還會被搭訕，不過機率很低。而網友們看完對比照後，也不敢相信是同一個人，紛紛回應「女大十八變，現在很美」、「怎麼可能」、「妳花了幾年的時間投胎」、「猛，落差真的很大，只要有心...人人都可以是正妹」、「所以現在來得及當朋友嘛」。

另外，許多網友心有戚戚焉，「每個人的國中照片都很狂」、「以前國小國中都很醜」、「跟我的堂妹一樣，國中生時不漂亮，到了20歲左右變超正超美」；也有不少人認為，原po和正妹網紅焦凡凡有幾分相似。





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