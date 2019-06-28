人生第一次辦信用卡　喜開箱白金質感...下秒悲劇了「再來一張」！

▲男網友辦了人生第一張信用卡，但這是拿到的是「第二張」。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

離開校園踏入職場，不少人的消費習慣隨之改變，從現金支付改為使用信用卡。近日就有男網友在論壇發文，興奮分享總算辦了「人生第一張信用卡」、結果到手後馬上發生悲劇，於是他把這段有趣經驗記錄下來，提醒大家別犯同樣的蠢。

男網友27日中午在Dcard貼文，提到目前公司的薪資轉帳戶在國泰世華銀行，求方便就直接辦同行的，等了幾天人生中的「第二張」信用卡終於來了，他看著卡面純潔的白金質感，一張兼具多種功能愛不釋手。

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只是依照常理，薪轉用信用卡只要一張就行，為什麼會辦第二張呢？

▲原來真正的第一張被犯蠢毀了。（圖／翻攝Dcard）

他說，當人生第一張信用卡到來之後，便開心翻到卡片背面，然後很自然、順手的把銀漆刮掉，「沒人告訴我說那個銀色不是拿來刮的」。後來才發現，這根本不是刮刮卡設計，犯了如此搞笑錯誤，只好再補申請一張新的，第一張只能留做紀念了。

文章一貼出，短短1天就讓上千網友笑翻，「看到都忍不住想刮欸」、「至少你不是在銀色那條上面簽名」、「無限期支持低卡開笨版」、「你中獎了，趕快拿去彩券行換錢啦」、「我還想說......為啥辦第一張信用卡也可以發文，原來是耍笨了」、「我媽也有一張，蝦趴！」