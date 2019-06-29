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被嗆臉像本壘板！網紅約酸民開房間實錄　下秒口嫌體正直

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▲▼被嗆臉像本壘板！網紅約酸民開房間實錄　下秒口嫌體正直。（圖／翻攝自YouTube頻道「Misa米砂」）

▲米砂第一次約酸民出來。（圖／翻攝自YouTube頻道「Misa米砂」）

 生活中心／綜合報導

嘴下不留情的酸民和一般人是否只是隔著一道螢幕的差別？網紅「老濕姬米砂」為了一探究竟，直接約嗆她「臉像本壘板」的酸民開房間，結果對方嘴裡說不要，人還真的來了，不過2人並無發生性行為。米砂質問男酸民為何見面就不嗆了，也只聽到乖乖坐好的對方回說，「不知道要嗆什麼」。

米砂28日在YouTube上傳影片表示，自己不管到哪個平台或是玩什麼遊戲，都會有粉絲立刻找到她，但也有黑粉會跟上來，還不計代價只為了開通訊息罵她，讓她無奈表示，「各位哥哥姐姐，可不可以放過我啊。」

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▲▼被嗆臉像本壘板！網紅約酸民開房間實錄　下秒口嫌體正直。（圖／翻攝自YouTube頻道「Misa米砂」）

▲現今網路世界酸民非常多，網紅常是攻擊對象。（圖／翻攝自YouTube頻道「Misa米砂」）

米砂說，這些酸民最常對她開砲的用語就是「修圖」、「本壘板」等等；而這次的酸民，甚至以一則私訊30元的價格，總共花了330元就為了嗆米砂「至少我媽不會生本壘板」、「媽你妹」。米砂認為對方雖然嘴裡說討厭，但如果主動約的話應該還是會答應見面。

結果米砂傳出「不然來見面」的訊息立刻被對方秒回「蛤，為什麼？」儘管對方又嗆米砂是「龍女」，興趣卻開始慢慢露出馬腳，「妳是真的想約？有沒有毛病」、「很怪欸」、「我幹嘛跟妳開房間」米砂接著說「不想開就算了」，對方急了便回答「啥時」，最後如預料中的同意和米砂開房間。

▲▼被嗆臉像本壘板！網紅約酸民開房間實錄　下秒口嫌體正直。（圖／翻攝自YouTube頻道「Misa米砂」）

▲米砂約酸民「踹共」，讓對方似乎尷尬得拿出手機來滑。（圖／翻攝自YouTube頻道「Misa米砂」）

米砂強調，她平常絕對不會這樣做，也已經懶得理酸民了，這次會約對方出來開房間，是想要宣導「要大家不要再做這種傷害人的事情」。米砂與19歲的酸民在旅館房間面對面後，用偷錄的方式拍下整個過程，還換她嗆對方說「你們平常在網路上不是超嗆的，見到本人怎麼都不嗆了？」酸民則回答「也不知道要嗆什麼。」至於究竟討厭米砂哪裡，對方也只是回答「有時候拍片感覺比較假掰一點」。

對於對方這麼輕鬆上鉤，米砂表示，如果今天性別對調，「你可能早就被性侵了」。酸民則說自己其實很想要檢查衣櫃，看是不是有人躲在裡面，「然後出來把我打一頓，畢竟我是酸民。」最後兩人甚至聊起來，米砂還大方表示要請對方吃飯，而酸民從頭到尾都像在接受訪談一般乖乖坐在米砂對面。

最後，米砂說這是第一次和酸民約出來見面，感覺很新鮮，「有一種什麼成就被打開，搞不好我之後會約更多酸民出來。」影片po出後已累積超過36萬點閱數，網友紛紛表示，「網路上很嗆出來變好乖喔」、「我罵你都是因為我愛你－酸民」、「米砂還是要多注意安全」、「小酸酸，根本想開房間吧」、「口嫌體正直」。

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