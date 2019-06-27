腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」一票人看傻　網震驚：剪錯30年

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

許多人從小到大在剪腳指甲時，都是按照輪廓修剪，沒想到竟是錯誤觀念！就有網友因腳指甲潰爛，找上皮膚科醫師，進而得知修剪的兩大原則，其中第二點顛覆大票網友一直以來的觀念與習慣，不禁直呼長知識了。

一名日本網友よこから在推特發文提到，他因為腳指甲發炎化膿，於是求診皮膚科醫師，而醫師也提醒他剪腳指甲的正確方式。首先，不要剪太深或太短，在最前端白色的部分，至少要留1公厘（mm）；再來形狀應剪成「四角形」，而不是三角形，或照著輪廓剪成圓弧形。

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▲原來要剪成四方形。（圖／翻攝自よこから推特）

診所進一步解釋，腳指甲和手指甲的生長方向不同，若依照輪廓剪成圓弧狀，容易使指甲長進肉裡，造成「陷入甲」或「彎曲甲」，嚴重者還有可能得到「甲溝炎」，也就是俗稱的「凍甲」。

事實上，這張剪腳指甲的教學圖，已流傳網路多年，最近又被網友翻出轉傳，不少人也趁機上了一課，「剪了30年都剪錯，現在改來得及嗎」、「原來我都剪錯了」、「幸好我只剪錯20年，哈哈」。

另外，整形外科醫師也指出，甲溝炎就是細菌經由指甲旁的受損皮膚侵襲至皮下，並在其中生長繁殖，使得指甲周圍軟組織化膿感染，而預防方法包括：以正確的方式剪指甲、指甲附近若有傷口應儘速治療、穿合腳的鞋、平時注重指甲的保護等。

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