機場搭小黃回家一口價250　跳錶才200她碎念「UBER便宜」...司機怒回了！

▲男網友從台中機場搭乘小黃回家，疑似遭到「坑殺」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有男網友從台中國際機場搭乘排班計程車返回清水區家中，一上車駕駛開了「一口價250元」，結果途中偷繞了遠路，最後跳錶機上顯示的價格為200元，惹得同車的母親不開心，碎念一句「UBER很便宜」，意外引爆了小黃司機的怒火。

周姓男網友24日在「爆怨公社」貼文，提到前一天晚上搭飛機抵達台中國際機場，長途跋涉非常勞累之下，懶得打開app等候UBER，就找了機場排班的計程車坐回清水市區。一上車，小黃司機聽到目的地在市區，表示「一口價250元」；他也沒表示異議，想說方便就好沒關係。

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在車上，小黃司機不斷抱怨生意難做，在機場等3、4個小時排班，結果載到距離這麼近的客人，碎碎念著一點都不划算。周男聽了心中覺得不舒服，礙於父母都在車上便選擇隱忍了下來，同時也一面觀察車外路況，發現司機有繞遠路的嫌疑。

終於到了家門口，周男看了一眼跳錶機，上頭顯示的數字才200元，心想給司機賺沒差，還是老實掏了250元。此時媽媽冷不防開口，吐了一句「之前搭UBER很便宜」；駕駛聽到關鍵字瞬間變臉，嗆他們以後別搭計程車了，去找公車或UBER就好，這麼近還要搭小黃，「等了3、4個小時才賺這樣，排班一天還要給機場300（元），回去又要重排班！」

▲排班計程車示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝爆怨公社）

他把這段不好的遭遇貼出，無奈表示2年沒搭計程車了，沒想到一坐又是遇到這種素質的司機，車上還滿是菸味，「我以後還是決定拒搭小黃了」。

文章貼上網，不少曾受計程車司機鳥氣的乘客一起吐苦水，「搭小黃短程都會被碎碎唸」、「機場的排班是惡夢，高鐵站的也半斤八兩」、「我在成功嶺教召，從側門到高鐵台中車站收300（元）」、「不意外的小黃素質」、「小黃也有好司機啦，只是我沒遇到過。」

也有些網友認為，比起抱怨更該挺身檢舉，讓老鼠屎無所遁形，「錄影投訴他呀，順便消滅這些老鼠屎」、「我自己人開小黃也沒那麼機車，小黃計程車快被老鼠屎害慘。」