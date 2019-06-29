小孩吃飽就乖乖睡！她給天真爸震撼教育：親自帶兒一天　累癱趴床照笑炸

▲小魔頭熟睡的時候超可愛 。（圖／網友金妡雨授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

以為小嬰兒吃飽喝足就會乖乖睡覺，這誤會可大了。一名媽媽為了讓老公體會全職媽媽的辛苦，決定把小孩交給他照顧一天，兒子也很配合一直「歡（鬧）」，爆笑求饒的結局讓網友們都推爆，直呼太有同感。

「再說一次帶小孩很輕鬆？」一名媽媽在臉書「爆廢公社」笑老公誤會大了，原來某日她向老公抱怨在家帶嬰兒很累，先生卻無法理解地表示「在家顧小孩有時間，可以睡你自己不睡，才在跟我說很累？」一句話瞬間點燃戰火。

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媽媽喊冤表示「你怎麼知道我有時間？」先生則回嘴「他睡你就跟著睡啊！」她白眼表示先生太天真，「他盧小的時候你有看過嗎？」對方則認為小孩都是吃飽就會乖乖睡覺，讓原po決定要給先生來場震撼教育。

▲小孩哭鬧起來不是開玩笑的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「直接叫老公帶24H看看！他會知道什麼叫做 #很輕鬆，記得要帶24H，因為叫他帶一兩次，他可能剛好沒遇到小孩在番（鬧）的時候。」原po得意表示，老公獨當一面挑戰照顧小孩的那天，兒子非常給面子，乖了幾個小時後就開始鬧，即使生理需求被滿足了，還是一定要被抱著哄才肯入睡，時不時還會突然爆哭。

挑戰到中間的時候，先生還是忍不住call out求助說自己要上廁所，但是小孩一被放下來就會歇斯底里哭鬧，讓媽媽得意表示「你沒休假時，我就是這樣過來的。」等到老公上完廁所她就立刻把小孩塞回去，一陣一陣的哭鬧就這樣持續了5、6個小時，讓老公無法休息，逐漸呈現半崩潰的狀態。

▲ 爸爸親自帶兒累趴 。（圖／網友金妡雨授權提供）

事後原po也拍下老公累趴在床上的模樣，對方也表示知道自己說錯話了，真實的「教育現場」讓網友們都笑翻了。

許多網友都表示，全職媽媽的辛苦，沒有親自體會過的人是無法理解的，「出去工作的都以為小孩是天使」、「完全有同感」、「我也是會在老公休假時，把家裡一大清早要做的事全丟給他做，讓他體驗看看」、「男人啊還是不要老把話說的太早」、「好險我家老爺有帶過整個過程，所以他都不敢跟我靠么一堆」。

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