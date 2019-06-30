領貨10分鐘出來！她驚見隔壁腳踏車「只剩前輪+鎖」超淒涼：該報警嗎

▲原po領完貨出來，發現隔壁腳踏車只剩前輪......。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

這真的不是獨輪車！一名女網友日前把腳踏車停在路邊，殊不知辦完事出來，發現隔壁的腳踏車被分屍到只剩前輪，淒涼模樣讓她不知所措，詢問網友自己是否該報警。鄉民們看到照片也直呼誇張，另也有人提醒最好不要只鎖車輪，應該連同車體一起鎖。

一名女網友昨日在臉書「爆廢公社」中貼出一張「腳踏車分屍照」，只見圖中有2輛腳踏停在路邊的車架上，但是左邊的卻只剩下前輪和鎖，車體的部分完全消失無蹤，疑似是被竊賊偷走，畫面看起來超淒涼。

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原PO表示，原本她也把自己的車停在旁邊，想不到進去領個貨10分鐘，出來就目擊這樣的景象，「我該報警嗎？」她也表示如果左邊的車主想要報警處理，她願意提供事發時間協助做筆錄。

對此，部分第一次看到這種情形的網友都傻眼表示「對不起，我笑了」、「分屍是哪招」、「太誇張了吧」、「原來鎖輪胎也是沒用」、「靠…太凶殘了」、「如果看到一台翹孤輪的就是他」、「在台灣腳踏車放外面的真的很有勇氣」、「看來這車很值錢」。

其他見過的人表示這已經不稀奇，也有人猜測這是快拆車，「快拆車還只鎖前輪 」、「快拆的那種嗎？不用工具偷就能容易偷走！」、「路上常看到只剩前輪跟鎖」；也有人提醒鎖車時不要只鎖輪胎，應該要買長度比較長的鎖繞過車體和車架，整組卡住比較保險。

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