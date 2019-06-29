吃涼拌筍子！眼花女友媽自製「美乃滋外套」可完整脫下　萬名網驚呆：強者啊

▲涼拌筍子加美乃滋 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

阿母您累了嗎！一名男網友在臉書上出賣女友媽媽的可愛行徑，原本一盤看起來再正常不過的涼拌筍子，上頭的美乃滋竟然可以像外套一樣完整被「脫下來」放在一旁，而真相也令眾網友們笑噴，表示這已經可以當成知名提神飲料的廣告創意。

「強者我女友媽媽。」一名男網友在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片，第一張圖為一盤涼拌筍子，上頭還擠了一些美乃滋增加風味，乍看之下沒什麼問題。

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沒想到第二張圖卻讓網友們都傻住，只見美乃滋原封不動地從筍子上被移開，筍子上沒有任何醬料殘留，讓人以為有什麼魔法；但事實上只是女友媽媽沒有注意到有一層保鮮膜，就把美乃滋都擠在上面，才能整個移走，笑翻一萬名網友。

▲原來都擠在保鮮膜上了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們紛紛表示，「阿母，你累了嗎」、「可以拍提神飲料廣告了XD」、「移動式沙拉」、「老闆麻煩醬料分開放」、「莫名戳中笑點」、「老花眼啦！」、「我還想說怎麼能把美奶滋夾去旁邊沒斷」、「這就是弄在外面的意思」。

還有人說這樣就只好沾著吃，並且表示這其實是女友媽媽的智慧，因為美乃滋如果一直附著在筍子上，過一段時間容易出水，整盤會變得很噁心。而原po事後也留言說，最後他們是直接把保鮮膜反過來蓋上去，沒有浪費醬料。

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