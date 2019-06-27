按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門一看全身軟：送完用跑的

▲原PO送完B1的外送，要搭電梯到13樓，沒想到卻遇到一名「阿伯」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享送外送餐點到醫院，在電梯遇到一名阿伯，之後發生的事讓她當場全身癱軟嚇壞，「一路用跑的，走安全樓梯下樓！」她說，那次之後，不敢一個人在醫院搭電梯。有人則回憶在醫院做音響工程搭醫療電梯遇到的事，「從此以後再也不敢亂坐醫療電梯了。」

原PO發文說，家裡是開餐飲店，不免都有很多外送訂單，有一天某醫院叫外送，有B1及13樓的訂單，「當下選擇一定是先去B1再上去13樓嘛，這樣手頭的餐點才不會那麼重提來提去。」

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原PO表示，送完B1的外送，按訪客電梯要上樓等了很久，就換方向往病床電梯過去，因大家吃飯都趕中午12點，她必須得送快點；她按「往上」按鈕，電梯門一打開，她提著便當進去，突然門又被打開見一名阿伯說，「妹妹，我要下樓。」

▼原PO當下硬著頭皮搭到13樓完成外送。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

原PO回應，「伯伯，這個我按了13樓，它會先上去再下樓哦」；阿伯回「沒關係」，進電梯站在她後面。她表示，電梯居然下樓了，門打開後，探頭往外看是B3往生室，「我聽見伯伯說『妹妹謝謝妳』，轉頭...伯伯不見了。」

原PO說，她當下硬著頭皮搭同部電梯到13樓，「完成任務之後，一路用跑的，走安全樓梯下樓，以後這家我就沒有自己親自送過餐點。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有人問當下腿軟了吧？原PO回「全身軟」。有網友留言，「還好是和藹可親的伯伯，還很有禮貌，所以聽起來不這麼可怕」；原PO回「伯伯真的看起來很慈祥沒錯。」

▼原PO說，之後沒再去這間醫院送過餐。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

一名網友直呼，「很毛，我很不愛在醫院一個人搭電梯」；原PO回「對，那次之後我也沒一個人在醫院搭電梯。」也有人分享遇過相同情形，「我的是中年大叔去到太平間，還有我不是去送便當！從此我再也不敢走樓梯和搭往下B1-B3的電梯。」

有人則回憶，幾年前做醫院的音響工程，每層樓都要布線，電梯都特別難等，手邊的工具又多，「我們都會取巧坐醫療專用梯，有一回做完高樓層要下到地下停車場放工具，坐到某一樓時，一台蓋著白布的病床推進來了，旁邊還跟著助唸佛號的家屬。我跟同事只好退到最裡面，跟著坐到B2去，從此以後再也不敢亂坐醫療電梯了。」

有人說，去醫院病房，工作人員都有交代不要搭醫療電梯，一定要搭訪客電梯，「有一家醫院還特別設一個單獨電梯，電梯門口有設立告示牌『太平間專用，民眾請勿搭乘』。」一名網友則表示，「有些人剛往生，不知道自己已經往生，所以在醫院遇到這樣的情形很正常的，不用怕。」