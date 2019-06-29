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長榮破局「繼續罷工」！工會力保18空服員　勞動部：新版本超過八大訴求

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▲▼長榮空服員工會代表率同罷工空服員前往桃園市政府，與長榮航空、桃園市政府代表簽屬協議。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮工會代表率罷工空服員前往桃園市政府，與長榮航空、市府代表簽屬協議。（圖／記者湯興漢攝）

記者沈繼昌、柯沛辰／南崁報導

長榮罷工29日一度傳出和平落幕曙光，不料勞資雙方下午簽定團體協約時破局，確定繼續罷工，直到簽訂團協為止。稍早桃職工會內部投票結果為「同意接受公司方案」，但雙方今天簽訂時，就「不秋後算帳」議題進行細節討論，最終歷經5小時攻防仍無共識，下周二將再度協商新版本，在此之前將繼續罷工。

工會認為資方「完全擺爛、毫無誠意」，所以晚間9點在罷工棚內憤怒高喊「繼續罷工」，「趕快拿起手機，告訴你的姐妹，回來簽切結書，我們繼續罷工！」

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▲▼ 快訊／長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹」（圖／記者林育綾攝）

▲長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒高呼「快告訴妳的姐妹！」（圖／記者林育綾攝）

勞動部次長劉士豪、長榮記者會說明逐字全文：

次長劉士豪：進行團體協商，在這雙方的談論當中有進步的是，雙方都提出具體的團體協約版本，這個是一個進步的徵象，是雙方都願意坐下來協商。不過，工會所提的版本當中，本來是在數次由勞動部協助的過程當中有達成一些部份的共識的，不過工會提出的版本有些是新的、超過八大訴求的部分，公司來講的話他們是首次接到這樣的一個內容，雙方在這個部分比較沒有交集，所以希望雙方都回去想一想，看怎們樣處理這個問題，那我們勞動部很願意再做一次為雙方協商的機會，剛剛我們促成雙方都同意在星期二的上午繼續協商，不過時間跟地點還必須要由雙方做進一步的磋商，以上就是我們簡單的說明。

記者：次長今天這算不算破局？
次長：今天不算破局，因為雙方提出了團體協約的版本，並不算破局。

記者：那還會不會再持續罷工？
次長：這個要問工會，我們沒辦法代替它回答。

記者：它這個二階段罷工還要不要再取得罷工投票？
次長：這個請你們問工會。

記者：勞動部認定第二階段罷工嗎？
次長：團體協約的罷工權取得，根據勞資爭議處理法，他們在6月6號還6月7號投票那時候，已經得到罷工權，至於這個罷工他們要不要退場，我們法律上並沒有規定，要由工會他們自行決定。

長榮人資蕭錦隆：各位媒體朋友大家好，我是長榮航空人事室的副總，我要來跟各位說明今天有關於在勞動部及勞動局的協調之下，勞資雙方進行罷工後的第一次協商，一開始協商的時候，工會方提出來希望針對秋後算帳這個議題先進行討論，雙方非常充分的討論，那很遺憾的，工會一直要求公司要做退讓，那公司也做了進行的退讓，那最後提出來的版本比照今年華航機師工會罷工時，在主管機關的協調之下所協定的一個協議作為版本，但工會方還是不接受。

長榮人資：在討論當中，工會方也提出來（保障）18位空服員宣告罷工，但是公司認為這18空服員是擅離職守、罔顧旅客的權益，工會要求公司對這18空服員不得予以懲處，公司基於公理公義、實難接受，所以接下來連接議題僅有在勞動部及勞動局的協調之下，將雙方的一些版本提出來作為一個交換，但是也沒有進行討論，那我想今天謝謝各位媒體在這邊久等了，我想以上幾點作為簡單的報告，那因為我還要趕著去開會，公關室會以新聞稿的方式來做一個說明，謝謝大家。

▼長榮繼續罷工切結書。（圖／讀者提供）

▲▼長榮繼續罷工切結書。（圖／記者沈繼昌攝）

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空,協商,勞動部,空服員

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