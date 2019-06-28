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快訊／誠實蜜蜂6/28起暫停在台營運！登台3年傳積欠近800萬款項

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誠實蜜蜂honestbee擴大服務區域飛入新北市，母親節盛大同慶。（圖／公關提供）
▲美食外送平台honestbee。（圖／公關提供）

記者黃士原／台北報導

美食外送平台honestbee誠實蜜蜂從去(2018)年起陸續傳出積欠合作店家款項情事，全台總累積金額高達779萬元，合作業者白小姐今向《ETtoday新聞雲》證實了暫停運營的消息！自救會與市議員才在26日召開記者會，呼籲誠實蜜蜂盡速出面回應，才過2天，就傳出誠實蜜蜂從6月28日起暫時停止台灣的營業項目。

誠實蜜蜂2016年1月進軍台灣，原本還預計要在未來三年投入5億的資金，沒想到才過了短短三年，從今年2月就爆出拖欠全台數百間餐廳款項，當時誠實蜜蜂以轉換系統為理由解釋，後來直至5月仍未有償還款項，有餐廳甚至被拖欠數十萬台幣。讓全台餐廳組成自救會，還成立追討群組，在兩天前(26日)還召開記者會，呼籲誠實蜜蜂盡速出面處理，今突傳出暫停營運的消息，誠實蜜蜂行銷經理李文峰不願回答此事，但自救會成員白小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，的確收到總部宣布暫停運營的公告，對此她口氣無奈地表示，收到消息時內心非常難過。

5月時，合作店家曾收到honestbee誠實蜜蜂聲明台灣市場將會維持正常營運，不過6月28日honestbee誠實蜜蜂寄給合作夥伴一封信，信中提到在與新加坡總部討論之後，希望能夠讓honestbee在台灣的營運狀況能夠永續發展以及妥善處理目前的款項問題，為此，新加坡總部指示honestbee台灣「從6月28日起暫時停止台灣的營業項目」。

▼誠實蜜蜂寄給合作夥伴的信，宣布暫停在台所有運營項目。（圖／翻攝自合作夥伴群組）

▲誠實蜜蜂6/28起暫停在台營運！（圖／取自網路）

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ET快訊
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誠實蜜蜂6/28暫停在台營運！傳積欠近800萬款項「將妥善處
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關鍵字：誠實蜜蜂

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