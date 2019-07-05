空姐罷工「嚴重影響公眾利益」　林佳龍：不排除檢討長榮航權

▲長榮空服員今日從南崁苦行到凱道。（圖／記者王亞志攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮勞資雙方歷經兩次協商都破局，罷工行動邁入第16天。交通部長林佳龍呼籲，勞資雙方盡快簽署團體協議，讓這次的罷工盡快落幕，拖得越久對傷害越大，交通部作為主管機關，未來會針對航線航權、航空公司處置不是很妥當的部分進行檢討。

長榮發言人陳耀銘對此回應，公司一直都有跟工會談判，並沒有拒絕協商，希望工會趕快展現善意，尤其是三寶部分，讓有意願的空服員趕快回來，沒有關閉協商的動作，希望繼續協商談判，昨天、前天都已經有跟律師談，不排除今（5）日繼續談，但時間點還沒喬好。



林佳龍上午在「臺灣網路治理論壇TWIGF」受訪時說，長榮罷工期間，交通部在應變計畫跟疏運已經做好準備及應變，半個月的時間中，航空秩序穩定。他說，拖得越久對勞資雙方傷害越大，會影響到政府未來對航線、航權的檢討。

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▲林佳龍表示，長榮罷工爭議已嚴重影響公眾利益。（資料照／記者莊喬迪攝）

林佳龍提醒長榮公司，這不只是公司的勞資問題，已經嚴重影響一般旅客跟公眾的利益，罷工有很嚴重的外部性，交通部作為主管機關，會影響未來對於航權的檢討，還有各航空公司有極高的風險發生罷工，而且處置不是很妥當，也會進行檢討。

林佳龍表示，交通部的角色是協助跟應變計畫，勞資協商部分配合勞動部，不管是公開還是非正式，促進盡快達成勞資協議，每一年交通部都會由民航局針對航權部分進行檢視，像是今年一連兩次發生華航跟長榮罷工，都會一併納入檢討。

林佳龍說，長榮勞資雙方不要把公司內部爭議拿來傷害乘客旅行業者跟社會大眾，對公司的名聲及未來航權的檢討一定會產生影響。至於罷工預告期的擬定，他表示，因為航空業的特殊性，不只勞資雙方爭議，明顯會傷害第三者，希望罷工預告期更明確化，讓大家能有所依循。

民航局表示，部長的談話主要是著眼對公共利益的關注，有關此一部份，民航局在罷工開始時，已要求長榮航空公司應特別注意消費者權益的維護，未來也會檢視長榮航空是否落實，勞資爭議延宕，對勞資雙方都不利，對消費者與社會大眾都不利，現階段民航局會配合交通部與勞政主管機關，促成事件儘速落幕。

民航局說，台灣是海島國家，且航空業有其特殊性，與公共利益息息相關，就航空業部分，未來希望能有罷工預告期等相關配套，降低對公眾利益的傷害。