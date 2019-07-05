　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50罷工空服員苦行10小時「南崁→總統府」　大紅螃蟹開道…遞交陳情書請願

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮空服員從南崁步行到總統府陳情。（圖／記者王亞志攝）

▲長榮空服員從南崁步行到總統府陳情。（圖／記者王亞志攝，下同）

記者王亞志、生活中心／綜合報導

「長榮航空橫行、空服員苦行」長榮空服員罷工進入第16天，桃空工會在今（5日）清晨5點發動「苦行活動」，將從桃園南崁罷工棚步行到總統府，現場約50位空服員集結。苦行間，空服員會一路帶著用報紙製作的「螃蟹」道具，諷刺長榮公司「橫行霸道」

桃園市空服員職業工會4日下午4時表示，將在明（5日）凌晨5時30分，發動「苦行活動」，自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府。

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮空服員從南崁步行到總統府陳情。（圖／記者王亞志攝）

▲螃蟹上貼著標語。

多名長榮空服員自發性參與苦行到總統府請願，估計將花費10小時到達，中間將設休息中繼站；空服員還突發奇想，用報紙製作「螃蟹」外型的道具，再上紅漆，諷刺長榮公司對勞動方「橫行霸道」

工會出發前透露，步行到凱道後將會遞交陳情書給總統蔡英文，讓總統知道她們對於勞權爭取的決心。

▲▼長榮空服員從南崁步行到總統府陳情。（圖／記者王亞志攝）

▲罷工空服員到凱道後將遞交陳情書。

勞資雙方在兩次協商後有達成一些初步共識，但工會表示，長榮航空公司卻因「秋後算帳」、「和平義務」與工會僵持不下，讓團體協約仍遲遲無法簽成，罷工難以收場。在「和平義務」工會釋出善意同意接受遵守團協法約定，不會就此次罷工訴求再發起罷工、同意離島航線不罷工；但反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，反對放棄罷工權與反對罷工預告。

長榮航空回應，隸屬桃產總旗下的桃空職工在三年內罷工二次， 以極大化犧牲旅客權益來成全工會自身利益，造成社會動盪，長榮航空無法苟同，且罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有公益性條款。因此長榮航空除了要求桃空職工考量離島航線具有高度公益性而絕對不得罷工之外，也應在日後給予公司及主管機關合理之罷工預告通知，方可確保無辜旅客權益。

▲▼長榮罷工苦行。（圖／記者王亞志攝）

長榮航空亦無法容忍桃空職工每次在協商後，即對長榮航空進行抹黑，讓長榮航空屢次蒙受不白之冤，因此呼籲桃空職工如果有誠意讓罷工落幕，應該在雙方有一定的共識後，再行協商才有實益，否則只是一再博得版面與浪費社會資源，對爭議解決並無實質意義。

長榮航空所提供資訊，目前多達600名罷工空服員有意願返回服勤，其中400位已經取回三寶。長榮4日並在南崁罷工現場進出大門邊放上兩個大喇叭，對著罷工棚心戰喊話「親愛的組員，我們知道妳對於回家的路充滿疑惑，取回三寶困難重重…致電6601（分機）讓我們幫助妳，敞開家門歡迎你回家。」另一方面，支持民眾與會員也升起寫有「反威權、挺工會」粉紅色大氣球，和先前長榮升起寫上「回家吧」的綠色大氣球相互較勁。

▲▼長榮罷工苦行。（圖／記者王亞志攝）

此外，長榮釋出招募空服員訊息，而依據《就業服務法》第10條規定，勞工合法罷工期間人力銀行等就業服務機構不得替資方招募新進員工，否則將依法開罰。長榮航空表示，雖然過往曾使用人力銀行等途徑徵才，但今年相關招募皆以官網公告訊息、提供聯繫方式；並強調，此次空服員招募是因應運能需求，與罷工無關，仍會依法進行相關招募作業。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：長榮罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮空服員罷工第16天　最新航班異動5日「取消72班」

同個保溫瓶用20年！50歲男恍惚失智「開車撞早餐店」…1年後離世

50罷工空服員苦行10小時「南崁→總統府」　大紅螃蟹開道…遞交陳情書請願

25歲警遭刺殉職！資深台鐵員工揭難處「別主動驗票」　網友怒了

30罷工空姐苦行清晨0540開走！從南崁徒步到凱道向總統請命

遠見／跨出同溫層做自己　朱立倫︰我是台灣穩定的力量

名嘴指大股東放空自家股票　長榮「4點澄清」不排除提告

長榮罷工900空姐想拿回三寶　「一封公開信」教大絕招

罷工期間招募空服員「不得透過人力銀行」長榮：今年皆以官網公布

長榮架大喇叭心戰喊話「拿三寶重返天際」…　空姐笑了：蠻有創意的

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

長榮空服員罷工第16天　最新航班異動5日「取消72班」

同個保溫瓶用20年！50歲男恍惚失智「開車撞早餐店」…1年後離世

50罷工空服員苦行10小時「南崁→總統府」　大紅螃蟹開道…遞交陳情書請願

25歲警遭刺殉職！資深台鐵員工揭難處「別主動驗票」　網友怒了

30罷工空姐苦行清晨0540開走！從南崁徒步到凱道向總統請命

遠見／跨出同溫層做自己　朱立倫︰我是台灣穩定的力量

名嘴指大股東放空自家股票　長榮「4點澄清」不排除提告

長榮罷工900空姐想拿回三寶　「一封公開信」教大絕招

罷工期間招募空服員「不得透過人力銀行」長榮：今年皆以官網公布

長榮架大喇叭心戰喊話「拿三寶重返天際」…　空姐笑了：蠻有創意的

不怕吃不到！北海道人氣鬆餅「椿」將在麗晶精品開設永久店

蜘蛛人發展成同性戀？湯姆霍蘭德「當然OK」：這世界不像白人直男那樣簡單

告別式掛一排8件小學制服代替花圈　喪家「辦完送貧童」獲讚

長榮空服員罷工第16天　最新航班異動5日「取消72班」

前4MINUTE成員曝女練習生秘辛！　「全身脫光站上體重計」

南韓《玩具總動員》小風扇隨手拿　讓胡迪與巴斯幫你降溫

方志友生2胎肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　鏟7kg海邊解放比基尼

高冷又挑剔！男生「就是追不到」星座正妹Top6　你暗戀的上榜了？

超過二十種小菜任你吃！首爾家常韓式定食　二十四小時營業

柯文哲料今下午會劉結一　2020試水之旅壓軸大戲

街頭混戰！同向機車險擦撞 騎士安全帽PK手電筒暴怒開打

生活熱門新聞

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可..

900空姐想拿回三寶　一封公開..

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

祖墳有蔭屍！客急買「一箱10年..

25歲警遭刺殉職　員工揭逃票真..

30罷工空姐苦行至總統府請命

50罷工空服員北上苦行　遞交陳..

600人歸隊！長榮員工餐吃三寶..

同個保溫瓶用20年！50歲男失..

國小生數學！「12345678..

長榮大喇叭心戰喊話…　空姐笑了

孩子的書屋陳俊朗過世　網悼：你..

夜市買摩摩喳喳！一打開「水果巫..

更多熱門

相關新聞

30罷工空姐苦行至總統府請命

長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會今（5）日清晨將舉辦「苦行活動」！從南崁罷工現場徒步走到總統府，全長27公里，估計10小時抵達，目前已知有30名空服員自發性參與，相關親友會一同步行。但勞資雙方在秋後算帳等議題上仍僵持不下，長榮表示，應於雙方有一定共識再行協商，否則無益解決爭議，這也意味何時協商再起是未知數。

遭指放空股票　長榮不排除提告

900空姐想拿回三寶　一封公開信教大絕招

罷工時禁用人力銀行招募？長榮回應

和平協議＝秋後算帳？長榮批工會抹黑

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

最難追的星座女Top 5

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

即／美國6.4大地震！南加州一陣狂搖

13歲嫩妹坦承懷孕　男友狂刺11刀「母子送上天」

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

謝忻躲跟拍...怪姿讓狗仔看傻眼

最後身影曝光　25歲勇警用命解救全車人

酸民嗆「周湯豪是誰？」　本尊現身1句話嗆爆

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

22歲女警遭撞截肢！超速男僅被判6月

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面