50罷工空服員苦行10小時「南崁→總統府」　大紅螃蟹開道…遞交陳情書請願

▲長榮空服員從南崁步行到總統府陳情。（圖／記者王亞志攝，下同）

記者王亞志、生活中心／綜合報導

「長榮航空橫行、空服員苦行」長榮空服員罷工進入第16天，桃空工會在今（5日）清晨5點發動「苦行活動」，將從桃園南崁罷工棚步行到總統府，現場約50位空服員集結。苦行間，空服員會一路帶著用報紙製作的「螃蟹」道具，諷刺長榮公司「橫行霸道」

桃園市空服員職業工會4日下午4時表示，將在明（5日）凌晨5時30分，發動「苦行活動」，自桃園南崁罷工棚出發，行經桃園新南路→春日路→三民路→長壽路→萬壽路→中正路→大漢橋→民生路→萬板路→萬板大橋→艋舺大道→中華路→忠孝西路→公園路→青島西路→中山南路→凱達格蘭大道總統府。

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▲螃蟹上貼著標語。

多名長榮空服員自發性參與苦行到總統府請願，估計將花費10小時到達，中間將設休息中繼站；空服員還突發奇想，用報紙製作「螃蟹」外型的道具，再上紅漆，諷刺長榮公司對勞動方「橫行霸道」

工會出發前透露，步行到凱道後將會遞交陳情書給總統蔡英文，讓總統知道她們對於勞權爭取的決心。

▲罷工空服員到凱道後將遞交陳情書。

勞資雙方在兩次協商後有達成一些初步共識，但工會表示，長榮航空公司卻因「秋後算帳」、「和平義務」與工會僵持不下，讓團體協約仍遲遲無法簽成，罷工難以收場。在「和平義務」工會釋出善意同意接受遵守團協法約定，不會就此次罷工訴求再發起罷工、同意離島航線不罷工；但反對資方拿和平義務之名，行秋後算帳之實，反對放棄罷工權與反對罷工預告。

長榮航空回應，隸屬桃產總旗下的桃空職工在三年內罷工二次， 以極大化犧牲旅客權益來成全工會自身利益，造成社會動盪，長榮航空無法苟同，且罷工不應該忽視公眾利益，所以必須要有公益性條款。因此長榮航空除了要求桃空職工考量離島航線具有高度公益性而絕對不得罷工之外，也應在日後給予公司及主管機關合理之罷工預告通知，方可確保無辜旅客權益。

長榮航空亦無法容忍桃空職工每次在協商後，即對長榮航空進行抹黑，讓長榮航空屢次蒙受不白之冤，因此呼籲桃空職工如果有誠意讓罷工落幕，應該在雙方有一定的共識後，再行協商才有實益，否則只是一再博得版面與浪費社會資源，對爭議解決並無實質意義。

長榮航空所提供資訊，目前多達600名罷工空服員有意願返回服勤，其中400位已經取回三寶。長榮4日並在南崁罷工現場進出大門邊放上兩個大喇叭，對著罷工棚心戰喊話「親愛的組員，我們知道妳對於回家的路充滿疑惑，取回三寶困難重重…致電6601（分機）讓我們幫助妳，敞開家門歡迎你回家。」另一方面，支持民眾與會員也升起寫有「反威權、挺工會」粉紅色大氣球，和先前長榮升起寫上「回家吧」的綠色大氣球相互較勁。

此外，長榮釋出招募空服員訊息，而依據《就業服務法》第10條規定，勞工合法罷工期間人力銀行等就業服務機構不得替資方招募新進員工，否則將依法開罰。長榮航空表示，雖然過往曾使用人力銀行等途徑徵才，但今年相關招募皆以官網公告訊息、提供聯繫方式；並強調，此次空服員招募是因應運能需求，與罷工無關，仍會依法進行相關招募作業。