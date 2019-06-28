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長榮溫情簡訊「等妳回家」罷工可列無薪事假　倒戈空服員破300人

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▲▼長榮罷工空服員開始投票。（圖／記者張榮恩攝）

▲長榮罷工空服員28日晚間10時開始投票，表達是否同意28日勞資會面提出方案或繼續罷工。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工第9天，長榮航空空服本部28日發內部信「留一盞燈等妳回家」向罷工的空服員溫情喊話，請有意願回來值勤的空服員午夜前回覆簡訊表態。長榮航空晚間表示，目前已經收到近百名空服員回覆，加上先前表態取回三寶的空服員，已經有300多名空服員願意「回家」。

長榮空服員交出「護照、台胞證、工作證」三寶象徵參與罷工，桃園空服員職業工會28日宣布宣布繳交護照數突破2300本。

請繼續往下閱讀...

而長榮空服本部28日則再度釋出善意，發出名為「回家專案」的內部信，信件中表示，將會在28日上午發出手機簡訊，預告「一呼百應」的時間，請有意願回來值勤的空服員們在收到簡訊時回傳「1」我要回家，並表示只要提出取回三寶的申請書，班表就會從「STI」罷工代號改為「空白班」，而只要取回三寶之後，就會再立即更改為「無薪事假」。

信件中更溫馨喊話，「我們要告訴你，疼惜你的家一直都在，而且跟你只有一步的距離」強調只要結束罷工，公司將會明確地保護願意回家的人，不會有被懲處、被要求寫悔過書、被記曠職的情況發生。

長榮航空晚間表示，已經收到近百名空服員回覆「回家」意願，加上之前申請取回三寶的空服員，總計已有300多人有意願回來值勤，退出罷工。

▲▼長榮罷工。工會人員對次長與資方高喊口號抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮罷工，工會人員對次長與資方高喊口號抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空

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