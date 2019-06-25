花蓮嬤煮「長在土裡的特製咖啡」給日軍喝：精神很好　協會苦挖真相驚呆

▲太白粉沉澱池。

圖文／社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會

阿嬤的咖啡

2003年的時候，有個研究豐田移民村歷史的研究生來到了豐田，他告訴我們，豐田這裡是全台灣最早產咖啡的所在，問我們知不知道？實際上，早在之前有個日本的研究者，大平洋一先生也曾經在論文中寫到，日本史料的紀錄中便也提及豐田生產咖啡。

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我們很訝異這件事情，但是這些學者們竟然拿出了照片，告訴我們這是日本時代在豐田拍攝的咖啡樹照片。

但是我們從來沒聽過長輩說過，這件事情到底是怎麼一回事？

依照慣例，我們上街去問長輩。我們問長輩古早時喝過咖啡嗎？長輩們都告訴我們說：有。但追問下去，他們的「有」都是那個雜貨店賣的伯朗咖啡。四處詢問下，真的詢問不到人，這件事情就被爛在這裡。

事情的轉機，是在有一年，有個居民跑來告訴我們，他說過去豐田這裡有個太白粉工廠，我們竟然都從沒調查過，於是讓我們去調查調查。所以在村民的引介下，我們來到了太白粉工廠，原屋主呂月嬌阿嬤已經九十幾，日本時代出生，現居住在台北給孩子們照顧。我們多方嘗試總算聯繫後，阿嬤很激動的托自己的孩子帶她回到豐田，接受了我們的採訪。

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協會：「阿嬤，這裡以前是太白粉工廠哦？」

阿嬤：「係啦！」

協會問：「前面的水槽是幹什麼的？」（參見下圖二，太白粉沉澱池）

這句話打開了阿嬤的開關，她開始跟我們解釋前面一層層階梯式的水槽，是讓樹薯磨成泥狀後放入水中，倒入水槽、順著水槽透過水流一層層沉澱用的沉澱池。將水排乾，樹薯粉挖出來瀝乾、曬乾後幾道工序，才會成為我們今日看到的樹薯粉。

講著講著，阿嬤突然語出驚人，指著旁邊的房子說：「佇前頭係太白粉工廠，後壁係咖啡工廠。」

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協會聽了大吃一驚：「找了這麼久的咖啡工廠竟然在這！」於是趕緊詢問阿嬤：「阿嬤，以前你們也在這裡烘咖啡哦！」

阿嬤：「烘係啥？係用炒的。」

協會聽了以後更加認定，嗯－－的確是，非洲的確有許多部落的原始做法，Discovery都有播。他們將咖啡放置在鍋中炒再加水，變成最粗製原始的咖啡。於是我們進一步詢問：「阿嬤，那你們怎麼炒咖啡豆？」

阿嬤：「伊就收一收、曬一曬，全部拿去灶上炒，炒到黑就好啊。」

協會：「阿嬤，那當時候的咖啡豆從哪裡收的？」

阿嬤沒有理我們：「當時戰爭開始，天上都有米軍的飛凌機佇咧繞，男生攏抓去作軍伕。彼時間日本人聽別人講過，阮有咖啡，就來叫我們全部作咖啡，說要上去前線給打戰的士兵使用。」

協會：「哇！阿嬤你們以前咖啡是送去給士兵用的啊！？」這就有道理了，難怪問早期的居民們都不知道村子有咖啡這件事情，只有日本人知道。

阿嬤：「係啊，本來係阮自己好玩，隨便喝喝，後來就全部都作成咖啡給日本人。」

協會：「阿嬤，那你們咖啡豆是從哪個村產的？」

阿嬤：「什麼咖啡豆？」

協會：「咖啡用的那一粒粒的豆子啊！」

阿嬤：「哦！係啦，炒一炒以後變成豆子。」

協會：「毋係啦，係『咖Ｂ島啊』！」

阿嬤：「伊丟炒一炒就『咖Ｂ島啊』啊？」

協會：「……？」

阿嬤：「？？？」

協會：「阿嬤那你們咖啡從哪裡來？」

阿嬤：「阮毋係剛講過？」

協會：「毋係，毋係『島阿』，係『咖Ｂ』。」

阿嬤：「哦哦哦！嘛係同款啊，樹薯粉沉澱不是有渣渣漂在上面？蒐集起來後，全部拿去廚房炒……」

協會：「？？？」

阿嬤：「炒完了後，毋係會結塊？」

協會：「啊？……是？」

阿嬤：「結塊我們就再磨一次，磨成粉狀，裝成罐子給日本人拿過去。」

協會：「阿嬤，你講那咖啡係樹薯粉？」

阿嬤：「毋係，係伊的渣渣。」

協會：「啊不是用咖啡豆？」

阿嬤：「有咖啡豆啊！哪沒？伊炒一炒就變咖啡豆。」

協會：「？？？」協會受不了了，問阿嬤：「咖啡樹？」

阿嬤：「毋係啦，咖啡係生在土裡的，哪有樹。」

協會：「生在土裡……。」

阿嬤：「對啊！之後攏給日本人，送去前線給士兵喝。聽伊講，咖啡喝下去精神都很好。」

協會：「……。」

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協會終於受不住了，決定跟阿嬤一次攤牌搞清楚，重新來一遍。

協會：「阿嬤，咖啡是什麼？」

阿嬤：「什麼咖啡是什麼？咖啡就樹薯沉澱的那個渣渣，你不是說那是咖啡？」

協會：「毋係啦……。」

協會：「嗯……，那咖啡豆是什麼？」

阿嬤：「那渣渣炒一炒結塊，嘛係你講的，咖啡豆啊！」

協會：「……。」

協會：「你們送去給前線喝？」

阿嬤：「對啊，前線打戰幾天都沒得睡，喝咖啡可以不用睡覺！」

協會指著旁邊的房子問阿嬤：「這是咖啡工廠？」

阿嬤：「毋係啦！前頭係太白粉工廠，後壁廚房才是咖啡工廠，日本人當時攏啊捏講。」阿嬤帶我們進到屋子裡面，指著他們家的灶頭說：「佇加炒咖啡豆，係阮的咖啡工廠。」

協會：「……。」

阿嬤繼續說：「今日仔的咖啡攏太多添加物、香精，喝起來不像以前那樣的天然。古早時我作咖啡的，咖啡沒有現在這麼香。」

協會：「……。」

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最後我們終於明白了事情的真相，當時候阿嬤們不知道什麼是咖啡，把樹薯粉炒一炒，再研磨後泡熱水後便成為「混濁液體」，顏色像是咖啡。當時代的村莊裡面，誰都沒喝過咖啡，只知道那是杯時髦的飲品；見到那杯阿嬤泡的「茶」，便認為是咖啡。於是一傳十十傳百，最後知道豐田產咖啡豆的日本人也聽聞了，於是請阿嬤他們的「咖啡工廠」將豐田出產的「咖啡豆」製成咖啡，為日本前線吃緊的戰事與緊縮的物資作出貢獻……。

於是最終，我們找到了咖啡工廠，咖啡豆還是找不到。前陣子我們還有與大平洋一先生聯繫，仍是不知道如何向他坦白，當時候的咖啡都不是咖啡豆作的……。

協會這裡還是跟大家呼籲，不要私自將農宅當作工廠。雖然阿嬤的咖啡不是我們知道的那個咖啡，但是樹薯還是具有高度營養。畢竟阿嬤從來不會讓你餓肚子。

文化部、國家文化記憶庫 Taiwan Cultural Memory Bank

#豐田故事

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●「花蓮縣牛犁社區交流協會」自2001年創立開始，除了關懷當地老人之外，還會蒐集許多老照片並記錄故事等，延續當地文化；透過對客家歷史、禮俗及生活紀事的追尋，逐漸為豐田勾勒出一個二次移民村的架構。