工會代表崩潰「2300人一票不能跑」　空姐怒：再給10天，剃光頭我做得到

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記者許力方、沈繼昌、吳立言／桃園報導

長榮空服員罷工進入第9天，在勞動部協調下，桃園空服職業工會派出5名代表前往公司，與董事長林寶水閉門協調，深夜10時投票前，代表人上台說明協商內容，有人情緒崩潰，心疼現場會員「能保證2300個人堅持原地一票都不能跑？」希望能保住工會，願尊重投票結果。台下大喊「罷到底」，隨後曾被迫幫老外擦屁股的空姐郭芷嫣，上台要空服員再給10天，「第一次協商而已就放棄？算什麼？我不懂有什麼好放棄的？」

投票前，其中一名工會代表上台表示，自己盡了很大的努力，並不是認為會員沒辦法堅持下去，但心疼大家辛苦，「選擇不同意，能保證2300人都堅持在原地，一票都不能跑，你們確定嗎，你們有這麼大的決心嗎？」底下空服員們高喊「我不痛」、「罷到底」，讓她情緒激動，一度崩潰停止談話。

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▲空服員工會代表（上右）崩潰，郭芷嫣（下中）怒：再給10天，剃光頭我做得到。（圖／記者沈繼昌攝）



▲工會代表和董事長閉門協商「2300人一票不能跑！」會員高喊：罷到底。（圖／記者沈繼昌攝）

另一名工會代表接著說到，和董事長談話時只想一件事，就是竭盡所能談到好的方案，過去一周會員、幹部都非常辛苦，中間發生很多公司撕裂的事，談判上，真的盡力了，把大家從現有勞動條件往上提升，「也許你們會覺得方案很爛，不想接受，但我真的不想大家再受苦，今天要的是每個人都留在工會，把軍心穩住，讓團結，成為大家的保護傘」。

代表指出，一進場時董事長便責怪她們，「為什麼把公司搞成這樣？」她跟對方說，「為什麼2900人同意罷工你知道嗎？一直以來我們管理部門的管理方式，一直壓榨，一切都要怪管理單位。」她其實希望，如果接下來投票同意停止罷工，至少還有2300位在場的會員支持罷工，希望得到工會的延續，而不是可能會潰散的軍心。

「堅持到底！相信我們！團結！」在空服員高喊口號聲下，有工會幹部表示，如果真的投下不同意，「我們繼續做下去，10天、15天、20天，6成同意4成不同意罷工，我們仍是罷工，繼續罷工，我們就繼續坐在這裡」，還談到，剛剛又打給林寶水說，「董事長你再把方案用好一點，讓我告訴會員，讓她們回家的路更有尊嚴」。

隨後，郭芷嫣則上台發言，高喊「有人協商第一次就結束的嗎？林寶水跟我們談有要直播嗎？憑什麼？」她舉到市場買菜的例子，買菜第一次都是砍到最低，賣菜則是壓最高的價，「第一次而已就放棄算什麼？我不懂有什麼好放棄的…」但是工會願意尊重民主的決定，「如果要罷到底，我郭芷嫣在這等妳們」。

郭芷嫣說，知道今天進去的5個人一定有壓力，她和她們說，我很怕面對長榮，她知道關在房間的感覺，「我很害怕，可是如果我們在一起，妳們可以讓我不要害怕嗎？我們保護她們3個人」，並要求在場會員給她一句話承諾，再留10天，未來會有更激烈的手段，「晚會、高空、剃光頭我做得到」。

▼投票正式開始，同意罷工達6成空服員將繼續坐在現場。（圖／記者沈繼昌攝）

