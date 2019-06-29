北投好市多停車「1小時100」全台首例！　真正原因曝光…網友全讚爆

▲好市多北投店。（圖／資料照）



網搜小組／綜合報導

頗受消費者青睞的美式賣場，大多提供免費停車供顧客使用。有網友在臉書發文說，他最近開車到好市多北投店消費，離開才發現停車場竟是收費制，一小時收費100元，讓他疑惑「其他分店有這樣嗎？」網友則紛紛表示，「使用者付費，當然合理」，更有網友說，要是沒收費「可能你連進去吃飯的機會都沒有」。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團說，他27日下午帶家人到好市多北投店用餐，消費不到500元，離開時才發現北投店停車場採收費制，停車1小時100元，消費滿500元可折抵最多3小時。他好奇詢問，「請問現在好市多停車都要這麼麻煩嗎？還是只有北投店？」

請繼續往下閱讀...

其他網友看完後都說，「使用者付費，當然合理阿」、「合理，很多霸王車，造成其他人要買東西都沒地方停車」、「進去要消費五百很容易吧」、「很多人方便當隨便，沒消費當免費停車場」、「本來就該付費」、「該設低消，不然附近上班族或辦公都來停」。

據悉，好市多北投店自2016年開幕時就採停車收費制，也是全台好市多停車收費的首例。好市多當時表示，北投店附近腹地較小、缺乏其他停車場，才會收費加速車流，避免會員無車位可停。

▼網友發現好市多北投店停車場採收費制。（圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

