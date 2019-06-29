「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

▲「無法同意3點要求！」長榮晚間發聲明：團體協約破局。（圖／記者賴文萱攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工進入第10天，隨著勞資雙方進入團體協約，原以為今（29）日會落幕，沒想到卻宣告破局。長榮航空晚間近9時發出聲明，表示無法同意桃空職工提出的3點要求，勞資未達共識，以致無法簽下協議，對此深表遺憾。

長榮航空表示，桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，以上3點，是造成談判破局的主因。

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長榮航空表示，桃空職工要求不得秋後算帳，長榮航空秉持最大誠意，提出內容完全比照今年華航機師罷工後，在經主管機關協調磋商下所訂的協議條款，對於空服員在罷工期間符合法律所定爭議行為之言行，均會予以尊重，並遵守工會法、勞資爭議處理法及相關法令。但是涉及違反法令或公司管理規則之行為，基於保障公司及股東權益，仍會依相關規定處理。

今年5月8日，長榮航空為因應桃空職工可能發起之罷工行動發布公告，誠實的告訴所有員工，公司即將面對的嚴峻挑戰，讓員工有心理準備可能會發生之情況，內容包括：若發生罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請/使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施，但罷工期間配合公司班表出勤者，則不受此限。

桃空職工認為此公告是秋後算帳，要求公司撤回這項公告，然這是公司對罷工期間支持公司出勤者的獎勵措施，若撤回如何對得起這些堅守崗位，默默支持公司的空、地勤人員。

▲長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹」（圖／記者林育綾攝）

長榮航空尊重空服員的罷工權，但是這18位空服員早於工會所宣布的罷工行動開始前，即罔顧乘客權益，擅離職守，嚴重違反公司規定，目前已將這些空服員暫記曠職，並進行調查，若查證屬實將會予以懲處，我們必須重申，對此類嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，長榮航空絕不寬貸。

長榮航空提到，28日提給空服員的其他五項方案，除了第一項飛安服勤獎金之金額有所變動，其餘四項有關辛勞航班改善、參與人評會、勞資溝通平台、會務假等，皆與公司在工會發動罷工之前，雙方協商所提出的對案一致。雖然在6月20日直播協商時，公司已將飛安服勤獎金每趟飛行發給150元提高到200元，然當天桃空職工不同意，也未讓公司說完所有對案內容，即宣告破局。

但林董事長仍釋出誠意，在公司因罷工已公告營收損失高達近18億的狀況下，昨日與工會代表見面時，仍當場將飛安服勤獎金由之前的每趟200元提高到區域航線每趟300元，長程航線每趟500元，其他訴求願意恢復到工會發動罷工前雙方協商的內容，雖長榮航空今天已經將協約內容提給桃空職工，但未開啟討論。

桃空職工發起的突襲式罷工行動截至目前已經造成長榮航空取消近2000班航班，營業損失近18億，影響數十萬名旅客的行程。長榮航空相信多數空服員都希望早日歸隊執勤，呼籲桃空職工勿再持續對空服員與社會大眾進行各種情緒勒索，應尊重空服員的自主意願，儘速將三寶歸還給所有空服員，長榮航空隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。

對於長榮航空聲明，桃空職工則回應，「會繼續罷工」。