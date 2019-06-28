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大阪G20／習近平籲國際合作　宣布5項重大貿易改革措施

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▲習近平(右)在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。(圖／路透）

習近平(右)在G20峰會上跟日本首相安倍晉三握手致意。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

G20(二十國集團)峰會周五(28日)在日本大阪正式登場。中美留易大戰成 為外界關注的重中之重。中華人民和國國家主席習近平在會上針對世界經濟形勢及貿易發表談話。

他就國際經貿提出4大建議，並宣布中方將推出5項重大措施，包括進一步開放市場、主動擴大進口、持續改善經商環境、全面實施平等待遇及大力推動經貿談判。

習近平發表了題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的談話。他指出，保護主義、單邊主義只會加劇貿易和投資紛爭，衝擊全球產業和金融穩定，影響國際投資者信心。作為世界主要經濟體的領導人， G20集團有責任合作為市場增強信心。

他強調各國應尊重規律、把握發展大勢。他同時提出4項建議︰堅持改革創新、完善全球化、突破發展瓶頸、以及妥善處理分歧等。北京政府也釋出有意改革的訊號，以期解決中美的貿易糾紛。

習近平提出的5項重大措施分別是。第一，中國擬進一步開放市場，將推出2019年版的「外資准入負面清單」，進一步擴大開放農業、礦業、製造業及服務業。另將新設6個自由貿易試驗區，以及上海自由貿易試驗區新片區，加速探索建設 海南自由貿易港進程。

第二，北京主動擴大進口。措施包括降低關稅，努力消除非關稅貿易壁壘，以及削減進口成本。

第三，中國會持續改善營商環境，擬於明年1月1日實施新的外商投資法制度，引進對侵權的懲罰性賠償制度，提高知識財產權的司法保護。

第四，中國全面實施平等待遇，包括取消「外資准入負面清單」以外的限制。在中國境內註冊的各類企業將獲一視同仁的平等對待，並將建立健全外資企業投訴機制。

第五，中國大力推動經貿談判，加速達成區域全面經濟夥伴關係協議，包括中歐投資協定及中日韓自由貿易協定等。

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關鍵字：大阪G20,習近平

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