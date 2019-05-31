川普威脅英國：若允許華為建設5G　將限制英美情報交流

▲川普以限制情報交流為要脅，逼迫英國不讓華為參與5G網路的建設。(示意圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國總統川普將於下周一(6月3日)到英國進行國事訪問3天。有報導指出，到時候他將威脅英國首相梅伊：如果英國允許中共科技巨擘華為參與建設5G網路建設，將限制美國跟英國的情報交流。白宮及英國方面目前尚未對此一報導作出回應。

《金融時報》引述白宮官員的話說，華為的問題顯然已列入英、美雙方議程。川普計劃向梅伊表達反對英國允許華為參與競標建設5G網路，並重申讓中共參與5G，將對英美情報合作構成重大挑戰。

美國正全面封殺華為，不過英國目前仍未決定是否跟進。據了解，川普的立場非常強硬，英、美有關華為的會談將於下周二(4日)舉行。 美國國家安全顧問波頓周四(30日)訪問英國時指出，華為設備有「後門」程式，允許外國政府進入英國的電信系統。他表示不清楚英國政府對華為的最終立場，但反 問英國是否準備好承受外國力量隨時讀取英國電郵的風險。

美國已跟英國、加拿大、澳洲、紐西蘭合組情報分享組織「五眼聯盟」(Five Eyes)，去年也加強跟德國和日本等國的合作，交換有關中共對外活動的機密情報。有報導指出，英國一旦允許華為參與建設當地5G網路，有可能會導致「五眼聯盟」分裂。

另一方面，「英國廣播公司」(BBC)周四首度使用5G網路進行電視直播，訊號由 「英國電信公司」(BT)旗下的EE營運商提供。BBC主播謝藍-瓊斯(Rory Cellan-Jones)在社群分享直播的幕後花絮，並拍下直播車頂上一個華為裝置。他說：「就是這個關鍵設備，讓我們能夠在英國首度進行5G直播。」