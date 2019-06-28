G20峰會大合照！習近平釋出善意「主動前去找川普握手」

▲G20開幕典禮的大團拍前，習近平主動找川普握手示意。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

國際經濟合作論壇G20在今明（28、29）兩日於大阪召開峰會，最令外界關注的莫過於當中的「川習會」，外媒指出，川習會定在日本時間29日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）進行。在會議登場前，大陸國家主席習近平便在G20開幕的大團拍中釋出善意，主動找了站在第一排並就定位的美國總統川普握手寒暄。

本屆的峰會共有來自37個國家、地區、機構的領袖出席，各國元首也在開幕中進行團拍。據悉，當時川普站在定點後，習近平便在翻譯的陪同下直接走向川普，並且主動握手釋出善意，隨後就站回自己的位置上；在此之前，川普和俄羅斯總統普丁也在舞台旁親切交談過，想表現出兩人友好關係。

▼川普和普丁也在拍照前交談過。（圖／達志影像／美聯社）

據美國《華爾街日報》引述中國官員消息指出，習近平計畫向川普提出3大條件，包含撤銷華為禁令及移除所有懲罰性關稅，也別再要求中國購買更多美國的商品。G20峰會前，白宮也發聲明稱，川普將盡力促進公平與對等貿易，與盟友合作應對竊取智慧財產權、強制技術轉移等不公平的貿易行為。

《路透社》提到，雖然美中領袖會面將成為焦點，不過全球經濟、氣候變遷、伊朗和海洋垃圾等也仍是需要關注的議題。《人民日報》則報導，習近平在G20峰會上發表了題目為「攜手共進，合力打造高品質世界經濟」的重要講話，宣布中國將在近期推出多項重大舉措，加快形成對外開放新局面。

▼G20大合照。（圖／路透）

習近平指出，中國將進一步開放市場，即將發布2019年版「外資准入負面清單」，擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放；新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港的進程。

另外，在主動擴大進口方面，中國將進一步自主降低關稅水準，消除非關稅貿易壁壘，大幅降低進口制度性成本，辦好第二屆中國國際進口博覽會等。