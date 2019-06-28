G20前夕…為習近平「單獨設宴」　安倍晉三提香港：自由開放至關重要

記者林瑩真／綜合外電報導

G20大阪峰會在28、29日登場，中國國家主席習近平在27日就抵達日本，是他擔任國家主席以來第一次訪日。特別的是，日本首相安倍晉三特地為習近平單獨設宴，但安倍晉三卻在宴上向習近平提到香港一事，「維持一國兩制對香港的自由開放、繁榮發展至關重要」。

綜合外媒報導，習近平27日抵達日本後，先與南韓總統文在寅進行會談，接著再與安倍晉三會談，並一同共進晚餐。安倍特地為習近平設宴歡迎，再度提到邀請習近平對日本進行國是訪問，雙方對「明年櫻花綻放時」的春天訪問是不錯時機頗有共識。

▲安倍晉三單獨為習近平設宴，卻在宴中提到香港反送中議題。（圖／路透）

不過，香港百萬人民日前發起「反送中」遊行，反對香港政府修改《逃犯條例》。外界認為，一旦《逃犯條例》修正案通過，有利於中國政府延伸管理香港的權力。

中國外交部長助理張軍曾說，香港屬於中國內政事務，G20期間不談香港問題，中國政府也不容許討論香港問題。誰料，日本外務省發言人大菅岳史透露，安倍晉三在宴中一度向習近平提及香港，「維持一國兩制對香港的自由開放、繁榮發展至關重要」等問題。

另外，習近平及安倍的會談同時也達成10點共識，包括：

1.中日雙方共同致力於契合新時代要求的中日關係。

2.恪守中日4個政治文件確立的各項原則，互為合作夥伴、互不構成威脅。

3.中日領導人同意保持密切溝通，增進政治互信。

4.中日進一步深化兩國利益交融，加強科技創新、知識產權保護、經貿投資、財政金融、醫療康養、養老照護、節能環保、旅遊觀光等領域互利合。

5.中日應倡導不同文明間開展平等對話，加強人文領域交流合作。

6.中日積極開展民間友好交流，如修學旅行等多樣互訪交流活動。

7.中日將堅持共為和平發展的夥伴，加強安全領域交流、推動建設性雙邊安全關係，確立穩固的戰略互惠互信。

8.妥善處理敏感問題，建設性管控矛盾分歧，落實東海問題原則共識，共同努力維護東海和平、合作、友好。

9.中日共同維護多邊主義和自由貿易體制，加快推動中日韓自貿協定談判，力爭年內完成區域全面經濟夥伴關係協定談判。

10.中日應履行國際責任，共同應對各種全球性挑戰，加強援助、氣候變化、軍控裁軍、衛生保健等國際事務中的溝通與協調。