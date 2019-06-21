美《外交月刊 》：打壓華為反效果　或為更強中國鋪路

▲由於被列入黑名單，華為計畫在2019年稍晚時推出替代Google安卓系統的產品。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國《外交》雙月刊網站周三(19日)發表題為《為何將華為列入黑名單會帶來適得其反的結果》的文章。當中指出，華府低估了中國研發替代技術的能力。川普政府很可能正在為建設一個技術上更獨立、可能也更強大的中國鋪平道路。文章摘要如下：

2018年春天，美國商務部將中國電信企業「中興通訊股份有限公司」列入貿易黑名單，實際上切斷了中興跟重要的美國供應商的聯繫。當時中共領導人在湖北一家科技企業考察時強調核心技術、關鍵技術、國之重器必須立足於自身，要摒棄幻想、靠自己。

川普政府似乎一心要證明中共領導人所說是對的。2019年5月，美國將大陸電信巨擘「華為技術有限公」司列入黑名單。川普政府如今正在考慮把大陸幾家最大的人工智慧企業也列入黑名單。

川普政府認定：打壓中國大陸科技企業，能夠逼北京坐到談判桌前談判，藉此給中國大陸經濟帶來「結構性的變化」。除此之外，川普也希望在下一代技術(如人工智慧和5G)的競賽中給予中共重重一擊。

美國的做法實際上卻為中國大陸支持「自力更生」和「自主創新」創造出強大的新共識。華府低估了大陸研發替代技術的能力，川普政府很可能正在為建設一個技術上更獨立、可能也更強大的中國鋪平道路。

在整個20世紀90年代，儘管美國對太空相關技術實施全面制裁，中共還是成功研發出尖端衛星及火箭。2015年歐巴馬政府禁止英特爾將處理器出售給大陸作研發最新的超級電腦之用，但大陸的研究人員仍自主研發出替代產品。

大陸之後推出了使用完全自主製造處理器的「神威․太湖之光」超級電腦。這是當時全球運算速度最快的電腦。它所以成功，相當程度上是官方政策推動的結果。

幾十年來，中共政府一直敦促科學家和研究人員發揮「兩彈一星」的精神在研發工作上。所謂「兩彈一星」，指的是中共在上世紀60年代被孤立時、透過自主研發突破了核彈、導彈和人造衛星等尖端技術。為了實踐此一精神，中共建立了一個由國家和軍事研究實驗室組成的龐大體系。

此一投資目前已轉化成強大的本土研發能力：或透過複製外國技術作進一步發展，或透過開發本土的替代技術。將華為列入黑名單，反而促使大陸的本土創新如火如荼的發展。

由於被列入黑名單，華為計畫在2019年稍晚時推出替代Google安卓系統的產品。華為目前正卯起來更換他很快就可能買不到的大量美製零件和軟體。

「彭博社」上周報導說，華為有多達1萬名研發人員如今正在3個城市晝夜不停地工作，以「消除對美國軟體和電路的倚賴」。