　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美《外交月刊 》：打壓華為反效果　或為更強中國鋪路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為,Google,安卓。（圖／路透社）

由於被列入黑名單，華為計畫在2019年稍晚時推出替代Google安卓系統的產品。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國《外交》雙月刊網站周三(19日)發表題為《為何將華為列入黑名單會帶來適得其反的結果》的文章。當中指出，華府低估了中國研發替代技術的能力。川普政府很可能正在為建設一個技術上更獨立、可能也更強大的中國鋪平道路。文章摘要如下：

2018年春天，美國商務部將中國電信企業「中興通訊股份有限公司」列入貿易黑名單，實際上切斷了中興跟重要的美國供應商的聯繫。當時中共領導人在湖北一家科技企業考察時強調核心技術、關鍵技術、國之重器必須立足於自身，要摒棄幻想、靠自己。

川普政府似乎一心要證明中共領導人所說是對的。2019年5月，美國將大陸電信巨擘「華為技術有限公」司列入黑名單。川普政府如今正在考慮把大陸幾家最大的人工智慧企業也列入黑名單。

川普政府認定：打壓中國大陸科技企業，能夠逼北京坐到談判桌前談判，藉此給中國大陸經濟帶來「結構性的變化」。除此之外，川普也希望在下一代技術(如人工智慧和5G)的競賽中給予中共重重一擊。

美國的做法實際上卻為中國大陸支持「自力更生」和「自主創新」創造出強大的新共識。華府低估了大陸研發替代技術的能力，川普政府很可能正在為建設一個技術上更獨立、可能也更強大的中國鋪平道路。

在整個20世紀90年代，儘管美國對太空相關技術實施全面制裁，中共還是成功研發出尖端衛星及火箭。2015年歐巴馬政府禁止英特爾將處理器出售給大陸作研發最新的超級電腦之用，但大陸的研究人員仍自主研發出替代產品。

大陸之後推出了使用完全自主製造處理器的「神威․太湖之光」超級電腦。這是當時全球運算速度最快的電腦。它所以成功，相當程度上是官方政策推動的結果。

幾十年來，中共政府一直敦促科學家和研究人員發揮「兩彈一星」的精神在研發工作上。所謂「兩彈一星」，指的是中共在上世紀60年代被孤立時、透過自主研發突破了核彈、導彈和人造衛星等尖端技術。為了實踐此一精神，中共建立了一個由國家和軍事研究實驗室組成的龐大體系。

此一投資目前已轉化成強大的本土研發能力：或透過複製外國技術作進一步發展，或透過開發本土的替代技術。將華為列入黑名單，反而促使大陸的本土創新如火如荼的發展。

由於被列入黑名單，華為計畫在2019年稍晚時推出替代Google安卓系統的產品。華為目前正卯起來更換他很快就可能買不到的大量美製零件和軟體。

「彭博社」上周報導說，華為有多達1萬名研發人員如今正在3個城市晝夜不停地工作，以「消除對美國軟體和電路的倚賴」。

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：華為,兩彈一星,5G,中興

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈「核行動」文件曝光　俄羅斯「頭皮發麻」！

離家500里　瘦巴巴北極熊闖進工業城覓食40年來首見

美企業警告白宮：對大陸加徵關稅會導致《聖經》缺貨！

影／反制封殺陸企　陸將不友善外企列入「不可靠清單」

川普威脅英國：若允許華為建設5G　將限制英美情報交流

特有種！馬哈迪嗆美國禁令：大馬儘可能多用華為產品！

海康威視、浙江大華5中企　傳被美列入下波禁令黑名單

美國稱不會跟伊朗發生戰爭　伊朗：制裁就是戰爭！

男子芭達雅海濱百貨跳樓　「搭電梯上6樓」墜地爆頭慘死！驚成自殺凶地

快訊／巴格達清真寺發生炸彈恐攻　至少7死逾20傷

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

男留911天落腮鬍長髮一刀剪光！　回家妻一摸驚呆：差點認不出你

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

馬東石VS.館長「超萌對決」　結果他..直接3連敗XDDD

男子芭達雅海濱百貨跳樓　「搭電梯上6樓」墜地爆頭慘死！驚成自殺凶地

快訊／巴格達清真寺發生炸彈恐攻　至少7死逾20傷

1籠子硬擠23隻小狗海運走私　3年後主嫌認罪判刑20個月

美《外交月刊 》：打壓華為反效果　或為更強中國鋪路

日企提高新鮮人待遇　 讓中年員工失血

英高官當眾推抗議者撞柱「狠掐後頸押出場」　施暴影片曝光被罵翻

快訊／伊朗官媒釋出「全球鷹無人機殘骸照」　革命衛隊：這就是證據！

快訊／美國費城煉油廠爆炸　「橘色火球噴黑煙」震動房屋

印尼打火機工廠爆炸陷火海30死　焦黑殘骸散落一地

習金會後將送「援助大禮包」？　韓媒：已放寬旅遊限制

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

印度巴士急轉彎墜山谷44死29..

恐怖浮屍睜開眼　全場警消秒嚇爆

女嬰獨留家中6天「餓昏被狗咬死..

4歲女童誤食萬年青　全身痙攣吐..

電子煙爆炸　17歲男牙齒下巴被..

出海釣到5公尺大白鯊　壯男全尖..

射炮揭寶寶性別卻射爆下體！準爸..

俄宣布釋放「鯨魚監獄」近百鯨魚

全球鷹殺手鐧無用　被伊朗擊落

家門口遇通緝犯　阿嬤霸氣掏槍讓..

飛高高逗表妹　害她頭撞吊扇斃命

女護士色誘男學生開房　入獄60..

太空人拒捐精！微重力狀態「想硬..

愛迪達3線Logo判無效　歐盟..

更多熱門

相關新聞

華為僅用149天！手機全球出貨量破1億台

中國科技巨擘華為21日在湖北武漢的發佈會上，正式發布華為nova 5系列新品。華為消費者業務手機產品線總裁何剛表示，「我們知道現在面對非常大的挑戰，但堅信挑戰越大成就也越大。」另外，他還指出，「截至2019年5月30日，我們只用了149天，華為手機全球出貨量就突破了1億台。」

華聞快遞／成都年底前設1500個5G基站

華為發佈7奈米「麒麟810」

黃奇帆：美國封堵大陸高科技企業　美企可能先死

德高官密會任正非　確認華為5G安全性

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

阿翔「一天一砲」內幕曝光！浩子目睹通報正宮

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

限時5天！台啤「18天生啤酒」第2罐10元

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

子瑜辣舞衣服太貼身！「中空白腿」狂露上凸下翹曲線

謝震武2點質疑「韓撥開學生」原因

更多

最夯影音

更多

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

男留911天落腮鬍長髮一刀剪光！　回家妻一摸驚呆：差點認不出你

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面