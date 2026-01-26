歲末送暖不缺席　佳尼特教育基金會捐助千戶家庭黃偉哲肯定善行

▲佳尼特教育基金會舉行「2026歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，市長黃偉哲代表市府受贈並回頒感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府26日上午於永華市政中心東哲廳舉行「2026歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，由市長黃偉哲代表市府受贈，並回頒感謝狀予財團法人佳尼特教育基金會董事長莊住維，肯定基金會長期投入公益，協助市府照顧弱勢族群並深耕地方教育。

歲末寒冬之際，為關懷年節期間弱勢家庭生活，同時支持偏鄉學校傳承藝陣文化，財團法人佳尼特教育基金會捐贈生活禮券給台南市1000戶邊緣家庭，並提供傳藝獎助金協助偏鄉學校推動傳統藝術教育。

市長黃偉哲致詞時向長期關懷孩子與家庭的各界善心人士表達誠摯感謝。他表示，每逢寒冬，總能看見公益團體以實際行動傳遞溫暖，令人動容。去年部分偏鄉地區受丹娜絲風災影響，不少家庭原本生活清寒，災後又面臨屋舍修復與經濟壓力，基金會在此時伸出援手，對孩子的教育與家庭生活都是非常實質的幫助。

黃偉哲指出，市府會持續關心弱勢族群並提供必要協助，但公部門資源有限，教育與生活層面的需求，仍需仰賴公私協力共同補足。他也再次感謝佳尼特教育基金會及所有善心人士的無私付出，讓孩子與家庭在寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。

民政局說明，由於部分邊緣家庭受限於資格條件，較難直接獲得公部門資源，今年基金會特別捐贈鹽水區、下營區、將軍區、北門區及學甲區等5個行政區，共1000戶家庭，每戶獲贈面額1000元的7-11禮券，總金額達新台幣100萬元，協助家庭依實際需求採購生活必需品與營養補給。

教育局表示，「美學創思力」是台南市教育的重要發展方向之一，長期推動藝術教育與特色課程，包括兒童藝術教育節、傳統藝術競賽及「台南囡仔仙拼仙」等活動，並鼓勵學校參與各類藝文展演。校園傳統藝陣的豐碩成果，也顯示民間資源投入對教育發展具有明顯助益。

佳尼特教育基金會董事長莊住維表示，此次活動的重點不僅是捐贈本身，更希望能拋磚引玉，喚起社會各界對弱勢族群與偏鄉教育的關注，邀請更多人以行動投入關懷。她也感謝市長黃偉哲長期支持基金會理念，關心台南教育與城市發展。未來基金會將秉持「或許無法做偉大的事，但願以偉大的愛完成每一件小事」的精神，持續與市府及學校攜手合作。

教育局補充，佳尼特教育基金會成立十年來，持續協助台南市國小推動傳統藝術與藝陣文化，今年共有47所學校獲得支持，捐贈傳藝獎助學金總計新台幣94萬元；此外，基金會也已連續六年辦理「歲末送暖、千戶關懷」活動，展現民間團體深耕公益、支持偏鄉教育的長期承諾。

今日捐贈活動，副市長姜淋煌、教育局長鄭新輝及市議員陳怡珍均到場參與，共同關心偏鄉教育與弱勢家庭議題。

