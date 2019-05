▲馬哈迪在「亞洲未來論壇」上說,馬來西亞將「儘可能繼續並多多使用華為產品」。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

馬來西亞首相馬哈迪(Mahathir Mohamad)周四(30日)在東京表示,馬來西亞將「儘可能繼續並且多多使用華為產品」(will continue using Huawei products as much as possible)。馬哈迪說,他反對美國對華為發出的禁令。

馬哈迪是在東京舉行的「亞洲未來論壇」裡發表上述談話。他承認安全疑慮是存在的,但這不會阻止馬來西亞使用華為產品。

93歲的馬哈迪說:「華為公司的研發力量遠遠超過整個馬來西亞的研發力量,所以我們盡可能地利用他們的技術。」

馬哈蒂上述評論,是在美國針對華為的爭議性禁令之後作出的。華為受到美國的指控,並面臨美國實施的禁令。在美國發布最新禁令之後,一些公司已經暫停與華為的合作。相關報導請看這裡