「小英像女魔頭！」朱立倫神比喻：韓國瑜像韋小寶　郭台銘是天鷹教主

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫26日上午參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，對於小說中的角色比喻現實中的政治人物，他表示自己最喜歡喬峰，但回家後像郭靖，並認為總統蔡英文像女魔頭周子若、高雄市長韓國瑜像韋小寶、前鴻海董事長郭台銘則像天鷹教主。

朱立倫說明，喬峰為了國家、為了宋遼做出的犧牲很大，但他回家都跟夫人高婉倩說自己像郭靖，因為郭靖都聽黃蓉的，因為老婆比較精明幹練、說話比較大聲，很多男生回家都變郭靖；他也不忘酸蔡英文，說她以前比較文青、善良，現在像獨裁者，有女魔頭的感覺，所以像周子若；至於韓國瑜，他認為就像韋小寶，口若懸河，「蠻可愛的，很會講話」；郭台銘則像白眉鷹王（天鷹教主），事業有成，創了天鷹教派，但願意出來犧牲。

朱立倫對蔡英文「獨裁」的批評，是否呼應韓國瑜在政見會上的發言，他對此回應，這幾年來對民主的破壞，對獨立機關的介入，把公投關進鐵籠中，都是很遺憾的，「我們堅持香港反送中的民主自由理念，自己卻破壞，蔡總統不就是周子若嗎？」。

對於首場政見會，朱立倫也說，大家都表現得很好，雖然他開玩笑說韓國瑜有點緊張，郭台銘除了時間稍微短一點，但幕僚準備得很認真，突襲問他在對岸設廠的問題都有準備好資料。

國民黨主席吳敦義在政見會前，談到兩岸關係的論述，只有郭台銘提到「九二共識、一中各表」，孫文學校校長張亞中甚至認為「九二共識、一中各表」只是兩岸事務性的協商性質，對於國民黨未來在兩岸論述上是否要做調整，朱立倫表示，這是國民黨政綱，他特別強調一定要堅持自由民主的中華民國，反對台獨，也要反對一國兩制，發揚中華文化、共創經濟繁榮。





▲朱立倫26日參觀華山金庸展。（圖／記者羅婉庭攝，下同）