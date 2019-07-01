優傳媒民調／國民黨總統初選「排綠」 郭台銘25.7%領先韓國瑜





▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者洪正達、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

2020總統大選逐步接近，《優傳媒》1日公布第三波總統大選民意調查，在調查樣本中扣除可能影響因子，排除政治傾向偏綠的受訪者後發現，國民黨總統初選參選人的支持度分別為郭台銘25.7％、韓國瑜19.9％、朱立倫12.6％、周錫瑋 0.8％、張亞中0.6％。

《優傳媒》 1日公布的「台灣地區民眾對經濟發展及總統選舉民意調查」結果，調查時間為6月25日到6月29日，調查範圍為台灣地區各縣市（包含金門與馬祖），共計完成有效樣本數2498份（市話1250份、手機1248份），抽樣信心水準達95％，誤差值在正負1.97％以內，並經適當加權校正完成。

根據民調結果顯示，郭台銘的支持度為33.9 %，韓國瑜支持度22.0%，朱立倫支持度19.7%，周錫瑋支持度1.3％，張亞中則是0.9％。比較前3名參選人在政見發表會前後的支持度，發現郭台銘支持度上升了6.8％，韓國瑜支持度下降1.3％，朱立倫支持度則上升2.6％。

如果排除掉政治傾向偏綠的受訪者，該份民調結果也顯示，郭台銘支持度為25.7％、韓國瑜19.9％、朱立倫12.6％、周錫瑋0.8％、張亞中0.6％；若黨內僅韓國瑜、郭台銘對決，結果是郭台銘50.4％、韓國瑜25.9％。