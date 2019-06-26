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影／韓國瑜「泡澡塞子論」　朱立倫：他「很多比喻」所以像韋小寶！

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記者羅婉庭／台北報導

高雄市長在25日國政願景法發表會上妙喻美、台三方關係，是水、浴缸和塞子，台灣要當用完就丟的棋子，還是換個角色，當泡澡時浴缸中必備的塞子。對此，前新北市長朱立倫26日表示，「韓市長有很多比喻、很會用俚語」，所以才說他像韋小寶。

朱立倫上午參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，對於武俠小說中的角色比喻現實中的政治人物，他表示自己最喜歡喬峰，但回家後像郭靖，並認為總統蔡英文像女魔頭周芷若、高雄市長韓國瑜像韋小寶、前鴻海董事長郭台銘則像天鷹教主。

朱立倫說明，喬峰為了國家、為了宋遼做出的犧牲很大，但他回家都跟夫人高婉倩說自己像郭靖，因為郭靖都聽黃蓉的，因為老婆比較精明幹練、說話比較大聲，很多男生回家都變郭靖；他也不忘酸蔡英文，說她以前比較文青、善良，現在像獨裁者，有女魔頭的感覺，所以像周芷若；至於韓國瑜，就像韋小寶，口若懸河，蠻可愛的，很會講話；郭台銘則像天鷹教主（白眉鷹王），事業有成，創教派，但願意出來犧牲。

朱立倫對蔡英文「獨裁」的批評，是否呼應韓國瑜在政見會上的發言，這幾年來對民主的破壞，對獨立機關的介入，把公投關進鐵籠中，都是很遺憾的，「我們堅持香港反送中的民主自由理念，自己卻破壞，蔡總統不就是周芷若嗎？」。

對於首場政見會，大家都表現得很好，雖然他開玩笑說韓國瑜有點緊張，郭台銘除了時間稍微短一點，但幕僚準備得很認真，突襲問他在對岸設廠的問題都有準備好資料。

▲朱立倫26日參訪華山金庸展 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫26日參訪華山金庸展後受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫26日參訪華山金庸展 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫26日參訪華山金庸展。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：朱立倫,韓國瑜,郭台銘,蔡英文,金庸,塞子

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