「吳敦義募100萬碗魯肉飯」黃光芹引目擊口述　邀韓國瑜一起上法庭

▲韓國瑜新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）



政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹1日早上在臉書繼續爆料《你所不知道的韓國瑜》，根據1號目擊證人口述揭露高雄市長韓國瑜去年競選經費的內幕，國民黨主席吳敦義曾經募款超過4千多萬給韓國瑜，還私下秀簽單給目擊證人看，上面還有韓國瑜的簽名。

黃光芹1日在臉書引1號目擊證人口述發文，根據目擊證人口述表示，去年九合一大選韓國瑜口口聲聲說，自己靠「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」當選，這讓吳敦義相當生氣，抱怨「那我不是幫他募得50萬碗魯肉飯？他愈說愈氣，等第二次再說，魯肉飯已經加到100萬碗。」

目擊證人也說，韓國瑜得自吳敦義主席幫他募得的企業捐款，差不多就是100萬碗魯肉飯、大約4000多萬元，「蔡正元沒有說錯，只是吳沒有經手，韓及幕僚親筆簽名後，將現金領走，親簽單正本存查在國民黨中央黨部，我看過其中的影本，還看過兩次。」第一次，是吳敦義主席私下秀給我看的，幾張親簽單上，有韓國瑜的簽名；第二次我看到3張，由韓國瑜簽收，每張500萬元，3張就是1500萬元，另外一張270萬元，上面的簽名是OOO。

另外，目擊證人口述也提到，蔡正元引爆4000萬元政治獻金風暴後，韓國瑜4月28日對外說明，去年他的選舉捐贈收入，總額是1億2914萬餘元，其中個人小額捐款就占總捐款收入淨額的百分之87；至於營利事業捐款，只占大約百分之9，等於平均每筆金額只有7萬多元。這與實際狀況差距甚遠，是否涉及違法？司法單位應介入調查！

韓國瑜對外說捐款，有帳號、有收據，但礙於《個資法》會計師不方便公佈細目，而新聞局長王淺秋則說，因為當時適逢假日，會計師來不及公佈，到現在為止，都没看到韓國瑜有進一步的說明，況且，會計師只管檯面上的捐款；桌子以下的事，不在他們負責的範圍內。

目擊證人口述指出，韓國瑜對外表示他報給監察院的競選經費，為1.29億元，「我參與輔選工作，知道他的花費很少，競選總部和後援會都沒花到什麼錢」，「三山造勢」由王金平院長負責，我去問過，韓國瑜自辦的，只有11月17日鳳山的造勢，以及11月23日的選前之夜，根據王淺秋對媒體說，花費在200萬到250萬元之譜。其他，沒什麼動員費用;他也沒請多少人，不用付太多薪水。「所以總花費我估算，大約4000萬元，他卻報了1.29億元」，居全台之冠，扣掉剩餘的1500萬元結餘，其他將近7500萬元，他花到哪裡去了？其中有沒有假單據、假發票？監察院和司法單位應調查，有沒有違反法？

目擊證人口述說，11月17日韓國瑜鳳山造勢，在現場親耳聽到他說，「要將一票30元的選舉補助款全部捐出來」，卻看到他毁諾，只捐了110萬元，其他2600多萬元，全列入他的財產，他的夫人李佳芬也承諾，要將1500多萬元的選舉結餘款，全都捐出來，現在也沒看到他們動作，「我想看他們，對於錢的事情，到底如何依法使用？」

▲黃光芹繼續爆料韓國瑜競選經費內幕。（圖／翻攝黃光芹臉書）

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